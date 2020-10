歐盟執委會副主席確診！WHO：歐洲各國還不用實施封鎖

▲歐盟執行委員會副主席席納斯(Margaritis Schinas)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

新冠肺炎疫情在年初爆發後,目前仍持續延燒,歐盟行政機構「歐盟執委會」的希臘籍副主席席納斯(Margaritis Schinas)27日在個人Twitter上表示,從例行性的新冠肺炎篩檢結果中得知,自己對於病毒呈現陽性反應,「我正依照規定自我隔離中」。

據悉,除了席納斯外,歐盟委員會創新、研究、文化、教育和青年事務專員瑪麗亞·加布里埃爾(Mariya Gabriel)也在本月初確診新冠肺炎陽性。對此,歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示,希望他們可以早日康復。

綜合外媒報導,歐洲國家的新冠肺炎疫情再起,尤其又以法國、奧地利等國最為嚴重。法國在24日與25日分別新增4萬5422、5萬2010例,連日寫下單日確診新高,並在26日通報,新增2萬6771例確診病例,雖然確診數大減,不過也與假日較少人接受檢測有關。

雖然歐洲疫情急遽升溫,但世界衛生組織(WHO)26日指出,歐洲對於疫情的措施需要加把勁,但世衛仍認為,歐洲各國無須進行封鎖。

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.