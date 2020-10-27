第3次停火又破功！亞塞拜然亞美尼亞互控砲擊　據點村莊慘淪目標

▲ 亞塞拜然士兵在軍事訓練中進行坦克訓練。（圖／路透）

文／中央社亞塞拜然史提帕納科特26日綜合外電報導

亞美尼亞和亞塞拜然為停止納戈爾諾．卡拉巴赫地區數週戰事所達成的第3次停火協議，今天生效後迅速宣告失敗，兩國互控對方違反由美國居中調停的停火協議。

法新社報導，針對爭議地帶納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）的戰事已邁入第2個月，國際調停者紛紛忙著要終止前線衝突和平民區遭砲擊情況。

俄羅斯和法國過去幾個週末斡旋的停火協議破滅後，美國昨天宣布這起最新的「人道停火」。

停火協議在當地時間上午8時生效後不到一個小時，兩國就再度互控對方違反協議。

亞塞拜然外交部表示，亞美尼亞部隊「嚴重違反」停火協議，砲轟泰爾泰爾鎮（Terter）和附近村莊。

亞美尼亞國防部則表示，亞塞拜然部隊違反停火協議，對前線各個地區的戰鬥據點開砲攻擊。

Despite the announcement of a new humanitarian ceasefire regime since October 26 at 08:00, the Armenian armed forces again grossly violated the agreement. — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 26, 2020

Grossly violating the ceasefire agreement reached in the #USA, starting from 8.45 a.m. today #Azerbaijani armed forces opened artillery fire at the positions of #Artsakh’s Defense Army in north-eastern direction — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 26, 2020

卡拉巴赫人權監察員表示，當地一個村落遭飛彈攻擊，造成1名平民喪命、2人受傷。

位於亞塞拜然境內的納卡區在官方上雖屬亞塞拜然，卻由亞美尼亞分離主義分子所據，多年來的談判都無法達成和平條約化解爭端。亞塞拜然與亞美尼亞1988到1994年為這塊地區打過一仗，亞美尼亞支持自稱建國的納卡區，但從未正式承認。

兩國從今年9月底起又為納卡區爆發近年來最激烈的戰事，造成數百人喪命。

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