第3次停火又破功！亞塞拜然亞美尼亞互控砲擊　據點村莊慘淪目標

▲ 亞塞拜然士兵在軍事訓練中進行坦克訓練。(圖/路透)

文/中央社亞塞拜然史提帕納科特26日綜合外電報導

亞美尼亞和亞塞拜然為停止納戈爾諾.卡拉巴赫地區數週戰事所達成的第3次停火協議,今天生效後迅速宣告失敗,兩國互控對方違反由美國居中調停的停火協議。

法新社報導,針對爭議地帶納戈爾諾.卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh)的戰事已邁入第2個月,國際調停者紛紛忙著要終止前線衝突和平民區遭砲擊情況。

俄羅斯和法國過去幾個週末斡旋的停火協議破滅後,美國昨天宣布這起最新的「人道停火」。

停火協議在當地時間上午8時生效後不到一個小時,兩國就再度互控對方違反協議。

亞塞拜然外交部表示,亞美尼亞部隊「嚴重違反」停火協議,砲轟泰爾泰爾鎮(Terter)和附近村莊。

亞美尼亞國防部則表示,亞塞拜然部隊違反停火協議,對前線各個地區的戰鬥據點開砲攻擊。

Despite the announcement of a new humanitarian ceasefire regime since October 26 at 08:00, the Armenian armed forces again grossly violated the agreement.