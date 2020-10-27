影／火辣俏屁模「手機插後面」逛街　現實色男臉全都錄…追街狂喊：OMG！

▲摩根將手機放在臀部之後，拍到許多「男性眼光」的注目禮。（圖／翻攝自IG@alexas.morgan）

記者陳亭伃／綜合報導

走在路上，人自然都會被帥哥、美女奪走目光，身材火辣或是健壯的人更是特別會受到「注目禮」。一名住在美國佛羅里達州的「屁模」摩根（Alexas Morgan）在社群網站上因為火辣的身材、翹臀，本身就大有知名度，且在路上也都時常被關注。日前她刻意在褲子後方的口袋插了手機，想看究竟在走路時，後面的男性都是如何看待她的。

根據英國《鏡報》報導，摩根在網路上總是不吝嗇分享自己的生活照，多半都是身材火辣的樣貌，或是性感的臀部，她對於自己自信相當高昂，於是日前決定拍攝一部「從後面來的角度」，就是想知道，平時她走在路上，究竟男性都是用什麼樣的表情跟態度來欣賞的。

摩根決定用手機插在褲子後方的口袋，並將鏡頭對外，接著穿著緊身褲上揭，沒想到當她穿過一間超市時，後面一名正在理貨的店員立刻回頭緊盯臀部，臉上出現「OMG」的樣貌；接著摩根走過一間酒吧，坐在吧檯上的一排男性，立刻提醒彼此「有辣妹走過」，且發出驚呼聲，而眼睛則是離不開摩根的臀部。

摩根之後將該段影片放上抖音與IG，讓她400萬粉絲看看平時她走在路上時深受的「困擾」，但粉絲則回應：「對於這樣火辣的身材，不看都很難」、「有的人根本連頭都要扭斷了」、「各位男性現在尷尬了吧！」