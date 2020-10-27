15歲少女沒手機上網課！輟學4月「跟不上進度」乾脆閃嫁17歲男友

▲少女自覺已經跟不上課業進度，於是決定進入家庭。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／綜合報導

印尼受到疫情影響，為了減低群聚感染風險，多數學校選擇取消線下課程，改以網路課程代替，然而龍目島的一名15歲少女因家境貧寒，沒有智慧型手機與電腦可以上課，於是已經被迫輟學4個月。如今這名少女自覺已經跟不上學業進度，於是乾脆決定嫁給交往1年的17歲男友，然而由於少女尚未成年，因此也引起軒然大波。

根據《中國報》報導，印尼龍目島的這名15歲少女伊碧原本就讀於國中三年級，然而疫情爆發後，學校改以實施網路課程， 她卻因為沒有智慧型手機，無法上課，如今已經4個月沒有上過學了，課業進度自然也落後同學們一大段。

伊碧說，她自知已經跟不上同學的進度，所以當17歲的男友烏德前來家中要求與他結婚時，馬上就答應了。伊碧說，烏德和家人一起來家中向與她相依為命的80歲奶奶討論婚事時，她馬上就說自己也想要結婚。而兩人已經於10月10日正式舉行婚禮。

據悉，伊碧從小父母就離異，母親已經改嫁，父親則是在馬來西亞工作，但自疫情爆發後，父親也已經好幾個月沒有寄錢回家了。伊碧她平時就與高齡80歲的奶奶一起生活。烏德則是一名工人，自父親去世後便輟學開始工作，之前曾經前往峇厘島工作。

伊碧表示，她與男友已經認識1年了，兩人是透過朋友介紹認識，當時就已經確認對方是「對的人」。

由於兩人皆未成年，這起婚事也引發當地熱議，村長表示，村委會已經得知這起事件，但是並未向政府通報，因為深怕政府若強行將兩人分開，會產生新的問題。村長也直言，「反正在宗教上，這兩人已經是合法夫妻。」

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