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東森農場第11位首長來了　王令麟、鄭文燦聯手力推桃園人氣農產禮盒

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東森農場推桃園伴手禮（圖／東森購物提供）

▲桃園市長鄭文燦將於28日下午16:40在東森購物47頻道首度登場，推廣「璀璨家園珍味甕藏禮盒」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，聯手推廣臺灣優質農特產，28日下午16:40將補齊六都拼圖最後一塊，迎來第11位首長，桃園市長鄭文燦在東森購物47頻道首度登場，力促市府精選的「璀璨家園珍味甕藏禮盒」，限量800組，東森價999元，再加碼回饋50%東森幣，換算下來，只要500元就能把濃厚桃園味帶回家。

鄭文燦積極發展農業，曾在FB粉絲頁上教大家健康吃桃園農產，此次化身購物專家，將登上東森購物頻道LIVE直播，推銷集結桃園超人氣伴手禮，「璀璨家園珍味甕藏禮盒」包括桃園優質桃映紅茶、新屋區農會出產的十大經典好米、100%純天然百花蜜以及多次入圍桃園十大伴手禮的新鮮食材拌醬，每一樣都充滿著最在地的桃園味。

東森農場推桃園伴手禮（圖／東森購物提供）

東森集團總裁王令麟表示：「東森購物一直以來支持臺灣在地農業，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，不僅幫小農們一把，還能讓消費者品嚐到在地好滋味，而未來將推廣更多優質農漁產品之外，東森也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。｣

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地農民們站在一起，號召會員一同發揮愛心支持在地優質農產，東森購物《東森農場》更是不計成本愛心回饋予農民，今年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，11月5日還邀請台南市長黃偉哲4度登台推廣來自台南的龍眼乾。

《東森農場》曾邀請農委會主委陳吉仲、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、花蓮縣長徐榛蔚、台中縣長饒慶鈴及澎湖縣長賴峰偉，囊括中央與北中南東及外島縣市首長一同推銷當地優質農漁特產品，不僅幫農民大拚內銷，產地直送宅配到府更是讓消費者近距離品嚐到全台各地美味。

秉持「東森嚴選」精神，《東森農場》找尋臺灣各地優質產品，層層把關，推出後受到廣大會員的熱烈好評，更期盼藉此拋磚引玉，邀請各界共同支持臺灣在地農業。
 

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