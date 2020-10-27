6歲童午覺醒找不到媽...「爬15樓客廳窗」墜落慘死　血濺公寓大門

▲男童疑似因為找不到媽媽，才會爬窗，怎知因此失足墜樓死亡。（示意圖／pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名媽媽25日下午趁著6歲兒子午睡時外出購物，然而兒子卻在她返家前突然起床，隨後疑似因找不到媽媽意外從窗台跌到1樓，當場慘死。只見現場血跡斑斑，鄰居表示，事發當時她正在家中午睡，但卻聽到一陣巨響，當時還以為是有人亂丟垃圾，怎知是樓上鄰居的兒子墜樓。

根據《中國報》報導，這名6歲男童的母親25日下午因為有事要到附近商店買東西，因此便暫時將午睡中的兒子留在家中。然而當天下午4時，男童疑似是因為起床找不到媽媽，不慎從家中客廳的窗戶墜落。據悉，小男童家住在公寓的15樓，因此墜地時撞擊力道強大，當場血跡四濺。

與小男童住在同棟公寓的4樓女鄰居表示，事發當時她正在家中午睡，但卻突然聽到一聲墜地巨響，她還以為是惡鄰居從樓上將垃圾往下丟，沒想到她的孩子隨即告訴她，有一個孩子從樓上摔下來了。這名女鄰居說，墜樓的男童經常來向她買東西，所以她當場就認出他，連忙找人通知男童父親。

據悉，男童墜落於公寓的大門口，當場死亡，警方表示，死者遺體將會送往瓜燈諾查西拉蘇丹後醫院解剖。事發後，鄰居們隨即自發性地清洗大門口的血跡。

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