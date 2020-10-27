月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

▲盧秀燕去年拜訪台中市最高齡人瑞阿嬤。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

一名看起來年約80多歲的劉張姓阿嬤8月間走失，警方獲報上前關心，並查詢阿嬤身分，沒想到一查發現阿嬤竟是116歲的國寶級人瑞。阿嬤事後現身，並出示身分證，而4日剛度過117歲生日的她，走路仍相當穩健。另外，阿嬤拿起重陽節的金牌時，還笑稱，「比去年的重」，眾人當場笑開懷。

第四警分局黎明派出所8月間獲報，南屯區黎明路、干城街口有一名迷失老人需要協助。警員高慈青立刻前往現場，發現果然有一名老婦人推著輪椅，神情茫然。員警先安撫她並詢問身體狀況，確認沒有大礙，先將她攙扶慢慢帶回派出所，提供開水讓她先休息。

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看起來約80多歲的老婦人，因為講不清楚住址在哪，但可以講出自己姓名，也講自己是民國前7年，也就是清光緒31年生。員警原以為老婦開玩笑，一查發現劉張姓婦人所言不假，今年已116歲的她，根本就是國寶級人瑞，也是台中市最高齡人瑞。警方立刻通知劉張姓婦人的家屬到派出所，將她帶回家休息。

據了解，劉張姓老阿嬤雖然年事已高，但平時精神都非常好，身體硬朗，時常在社區巷弄散步，又喜歡唱歌。台中市長盧秀燕去年還特地登門拜訪，誇讚阿嬤是「台中市市寶」。平時喜愛穿戴的劉張阿嬤，平時就喜歡穿戴造型感十足的帽子與眼鏡，十分時髦，她也分享「化妝保持漂漂亮亮，平時早睡早起」，就是她的長壽秘訣。

阿嬤事後也現身，並拿出身分證證明自己年紀，4日剛度過117歲生日的她，動作仍是相當俐落，走路也非常穩健，跟人也能對答如流，而她拿出2019年重陽節獲贈的金牌，對比今年的金牌時，還笑稱，「今年的金牌比去年的還重喔。」讓眾人當場笑開懷。

對此，台中市西區區長王瑞嘉說，2020年重陽節，阿嬤的女兒擔心疫情傳染，所以沒有讓他去家裡送禮，由女兒到公所領取。此外，台中市民政局澄清，每年都是衛服部和總統合送金鎖片，重量都是0.5錢，台中市則是送1萬元重陽禮金。

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