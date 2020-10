老天挺川普？美媒諷想當選除非「被雷擊2次」　川普大廈2天後遭雷擊3次

▲美國現任總統川普。(圖/路透)

實習記者李芸/綜合報導

美國總統大選剩不到一週的時間,許多人發文表示,自己已經投下神聖的一票,也鼓勵還沒投票的朋友要趕快行動為自己發聲,總統人選將會在11月3日出爐,這也會是全美歷史性的一刻。目前現任總統川普的支持度非常的低,美媒《華爾街日報》在日前發布一篇文章諷刺,「如果川普想要連任,除非被雷擊中同個地方兩次!」

民調顯示,川普的支持度有幾度落後拜登超過2位數,《華爾街日報》20日一篇由萊利(Jason L. Riley)所撰寫的評論為此比喻,想要川普連勝就像同個地方被雷打到二次一樣困難。沒想到在文章發表的隔二天,也就是最終辯論會前幾個小時,位在芝加哥(Chicago, Illinois)的川普大夏就在一日內被雷擊3次。

芝加哥攝影師巴特勒(Barry Butler)在凌晨捕捉多張川普大夏被雷擊中的畫面,這些巧合引發許多網友的討論,支持川普的網友都非常的興奮,然而在開票結束之前,所有的猜測都只是猜測。

WHOA: "Three Simultaneous Lightning Strikes on the Trump Hotel Chicago at 2:14am on Thursday." Thanks to @BarryButlerPhotography for sharing the incredible shot. pic.twitter.com/4r431yhikq