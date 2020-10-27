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零卡可樂跟原版「根本沒差」！　法研究證實：心臟病風險增加20%

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▲▼健怡可樂（Diet Coke）與零卡可樂（Coca-Cola Zero）等使用代糖的碳酸飲料也會增加罹患心臟病之風險。（圖／達志影像／美聯社）

▲健怡可樂（Diet Coke）與零卡可樂（Coca-Cola Zero）等使用代糖的碳酸飲料也會增加罹患心臟病之風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

《美國心臟病學會雜誌》26日發表一項法國的新研究顯示，使用人工甜味劑（Artificial sweetener，又稱代糖）的飲料可能與含糖飲料一樣會對心臟造成有害影響。研究人員在10年間追蹤調查了10.4萬多人發現，喝含糖飲料與代糖飲料的人罹患心血管疾病、中風以及心臟病發作的機率比不喝飲料的人高出20%。

根據CNN報導，北巴黎索邦大學（Université Sorbonne Paris Nord）的學者們將10.4萬多名受測者根據攝取量分為三類，非攝取者、低攝取者與高攝取者，而飲料則被分為兩種，含糖量等於或超過5%者歸類為含糖飲料，而低於5%和含有「非營養性甜味劑」者就是代糖飲料。研究要求，參與者從2011年至2019年間每6個月填寫3份每日飲食紀錄。

報導指出，研究團隊致力於瞭解攝取量與心臟相關疾病之間的關係，包括中風、短暫性腦缺血發作（TIA）、心肌梗塞、急性冠狀動脈綜合症以及冠狀動脈再成形術。研究顯示，不論是大量飲用代糖飲料或飲用全糖飲料的人，比起那些不喝這2種飲料，只喝水、茶或咖啡等其他飲料的人，都會增加20%罹患心臟病的風險，此結論意味著代糖飲料與普通含糖飲料在這點上沒有區別。

▲▼健怡可樂（Diet Coke）與零卡可樂（Coca-Cola Zero）等使用代糖的碳酸飲料也會增加罹患心臟病之風險。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究添加代糖碳酸飲料，並非一般含糖飲料的健康替代品。（圖／達志影像／美聯社）

據《每日郵報》報導，像「健怡可樂」（Diet Coke）或「零卡可樂」（Coca-Cola Zero）等含有人工甜味劑的飲料，常被宣傳為一種減少卡路里與糖攝取量的方法，但越來越多研究證實，代糖會改變人體的新陳代謝、加快糖被人體吸收的速度，令專家感到擔憂。這項新研究的主要作者切茲拉（Eloi Chazelas）總結，實驗發現代糖飲料也會增加心血管疾病風險，這說明人工甜味劑可能不是含糖飲料的健康替代品。

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