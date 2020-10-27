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身價1430億！　汶萊「奢華派對王子」驚傳逝世…享年38歲

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▲汶萊阿齊姆王子驚傳逝世，享年38歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲汶萊阿齊姆王子一生未娶。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

汶萊蘇丹之子、王位第四繼承人的阿齊姆王子（Prince Azim）驚傳24日過世，享年38歲，王室目前未透露死因。葬禮遵照傳統儀式，當天即下葬在首都斯里巴卡旺市（Bandar Seri Begawan）郊外，同時王室宣布全國降半旗進行為期7天的哀悼。

根據《CNN》報導，阿齊姆王子大學畢業後立志成為電影製作人，也曾擔任過幾部電影的製作，包括2014年由希拉里．斯萬克（Hilary Swank）主演的《漸凍人生》（You're Not You）。然而在父親施政下而保守風氣盛行的汶萊，阿齊姆的事業並無法得到王室的認同。

一生未娶的阿齊姆王子，是汶萊王室成員「奢華生活」的代表人物，以「舉辦豪華派對」聞名，包含帕梅拉．安德森（Pamela Anderson）、珍妮特．傑克遜（Janet Jackson）和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），都在派對名單之內，就連麥克傑克森（Michael Jackson）也曾出現在他的生日會上。

▲阿齊姆王子生前與眾多明星合照。（圖／視覺中國CFP）

▲阿齊姆王子生前與眾多明星合照。（圖／視覺中國CFP）

身價50億美元（約新台幣1430億）的阿齊姆，對於慈善活動奉獻許多。新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）提到，「阿齊姆以善良和慷慨的精神對待慈善機構，同時為教育和奉獻輕年的事業聞名。」

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