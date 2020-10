美女科學家全裸慘死！兇手揮刀「割下大拇指」　只為解鎖她手機

▲俄羅斯科學家安東采娃(Ekaterina Antontseva)全身赤裸陳屍家中,大拇指遭兇手割去,解鎖手機。(示意圖/取自免費圖庫LibreStock)

記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯生物化學家兼模特兒安東采娃(Ekaterina Antontseva)被發現全身赤裸,陳屍在公寓自宅內,且大拇指遭兇手割除,用來解鎖手機,刪除資料,湮滅證據。

《鏡報》、《每日星報》引述執法部門消息指出,34歲的安東采娃22日遭到勒斃或窒息而死,建商男友出差返家之後,才發現遺體。俄羅斯聯邦偵查委員會發起調查,循線找上36歲男子亞特勇(Artyom),並在這為電腦遊戲迷的家中發現死者大拇指,立刻將其逮捕。

Biochemist, 34, found dead with thumb severed which killer used to access phone https://t.co/RL2iNP6pwP pic.twitter.com/RFP5QIuHD6