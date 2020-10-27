牽制中國！駐日美軍司令丟震撼彈：不排除派遣部隊防衛釣魚台

▲施奈德發言被視為是要牽制中國大陸。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本自衛隊與美軍26日起舉辦聯合軍演，駐日美軍司令施奈德（Kevin Schneider）在記者會上表示，「按照美日的綜合作戰能力，派遣部隊防衛釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）也是有可能的。」然而相關言論，也被解讀為是在牽制近日在釣魚台附近動作頻頻的中國。

根據《日本放送協會》報導，美日雙方26日共同舉行大規模聯合軍演，駐日美軍司令施奈德偕同日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二，在海上自衛隊的護衛艦舉行記者會。

施奈德也在記者會上提到，「透過聯合軍演，能夠明確地展示美日同盟正在步步強化。」他也說，依照美國與日本的綜合作戰能力，在防衛釣魚台列嶼的目的下，是有可能派遣戰鬥體制完整的部隊前往釣魚台。事實上，施奈德7月就曾在記者會中透露，針對釣魚台，美國有義務協助日本政府。而美軍也有意藉由加強巡防釣魚台週遭海域，支援日本。

日本防衛省相關人員透露，中國大陸近日在釣魚台週遭海域活動頻頻，施奈德此次發言也被解讀為是對中國的牽制。

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