「電郵門」再爆新郵件！杭特帶墨西哥富商見拜登　與歐巴馬合照曝

▲民主黨籍總統候選人拜登(Joe Biden)與次子杭特(Hunter Biden)陷入醜聞風波。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國民主黨籍總統參選人拜登次子杭特(Hunter Biden)「電郵門」醜聞持續擴大,外媒26日又爆料新的郵件,杭特替墨西哥前任總統的孫子馬格納尼(Miguel Aleman Magnani)引薦商人給白宮官員與拜登見面,杭特也從馬格納尼方面收取了其他利益。此外,報導也同時曝光了杭特與歐巴馬2016年4月4日的合照。

根據保守派美媒《國家脈搏》報導,杭特於2016年2月24日寄信給墨西哥前總統的孫子,同時也是墨西哥首富之子,現任墨西哥英特捷特(Interjet)航空公司的CEO馬格納尼,信件內容提及彼此的商業合作已有7年之久,感謝他招待自己住在度假別墅,但杭特也依約把馬格納尼點名的人都帶到了白宮、副總統官邸以及就職典禮等場合。

#LaptopFromHell

Hunter Biden with Barack Obama in the Oval Office

From Hunter's Laptop April 4, 2014 pic.twitter.com/WrBkFEqYiy