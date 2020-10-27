　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「電郵門」再爆新郵件！杭特帶墨西哥富商見拜登　與歐巴馬合照曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2009年時任民主黨參議員的拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）一同出席參議院宣誓儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）陷入醜聞風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國民主黨籍總統參選人拜登次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞持續擴大，外媒26日又爆料新的郵件，杭特替墨西哥前任總統的孫子馬格納尼（Miguel Aleman Magnani）引薦商人給白宮官員與拜登見面，杭特也從馬格納尼方面收取了其他利益。此外，報導也同時曝光了杭特與歐巴馬2016年4月4日的合照。

根據保守派美媒《國家脈搏》報導，杭特於2016年2月24日寄信給墨西哥前總統的孫子，同時也是墨西哥首富之子，現任墨西哥英特捷特（Interjet）航空公司的CEO馬格納尼，信件內容提及彼此的商業合作已有7年之久，感謝他招待自己住在度假別墅，但杭特也依約把馬格納尼點名的人都帶到了白宮、副總統官邸以及就職典禮等場合。

根據報導，此封郵件的落款名「RHB」正是杭特全名Robert Hunter Biden的縮寫。而另外一封2017年1月9日「Rosemont Seneca Partners」高級顧問皮尤（Joan Peugh）寄給杭特的郵件中，發現杭特也從馬格納尼那裡獲得其他「禮物」，除了被招待住豪華別墅外，還收取了一個藝術品，並提供了一些可能進行的商業交易。

報導指出，馬格納尼還想邀請杭特參加自己50歲的生日派對，但因為某些因素而延遲舉辦，為此馬格納尼還親自發信告知杭特，一旦確定新的日期會再另行通知，可見兩人關係密切。此外，因杭特曾任董事而備受爭議的烏克蘭布里斯瑪天然氣公司（Burisma）也與墨西哥國營石油公司Pemex有商業往來。

報導透露，杭特於2015年1月27日寄信告訴馬格納尼，馬格納尼家族企業「阿勒曼集團」（Aleman Group）與布里斯瑪獲得了參與「Pemex私有化」的機會，不僅列出了相關獲益者，還討論如何計算薪酬，並且提到2月27日在墨西哥將有一次重要會議，而當時擔任副總統的拜登剛好在會議的幾天之前參訪了該地區，與墨西哥總統與部份高級官員進行過會談。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢
Apple：https://apple.co/3ibJl8F
Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

►偽出國好去處，一秒飛日本

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／打籃球竟被同學點火燒！國小男童手臂、背部3度灼傷
野生「大咖天王」現身東門夜市！整條商家播他的歌
演《包青天》展昭爆紅身價超高！何家勁近況曝光網心酸
胎兒撐爆輸卵管孕婦喪命！醫師超慘下場曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「電郵門」再爆新郵件！杭特帶墨西哥富商見拜登　與歐巴馬合照曝

巴基斯坦學校爆炸77死傷！孩童慘淪攻擊目標　殘骸畫面曝光

南加州再竄野火！氣象局發極端危險警報　10萬人急撤離2消防員傷

梅蘭妮亞再爆「替身疑雲」！陰謀論掀熱議　網友指出2大疑點

牽制中國！駐日美軍司令丟震撼彈：不排除派遣部隊防衛釣魚台

川普持續緊追！在9搖擺州「縮小落後差距」　拜登可望奪下德州狂勝

15歲少女放學回家遭鄰居綁架　抵抗性侵被3男扔下頂樓

美海軍P-8A反潛機現蹤台灣南部海域　飛行路線曝光

狂吸女病人乳頭...老中醫硬扒衣「自創療法」稱：活血通經

19歲孕婦莫名遭2車包夾　22槍爆頭射殺「兒子也在車上目睹」

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

「電郵門」再爆新郵件！杭特帶墨西哥富商見拜登　與歐巴馬合照曝

巴基斯坦學校爆炸77死傷！孩童慘淪攻擊目標　殘骸畫面曝光

南加州再竄野火！氣象局發極端危險警報　10萬人急撤離2消防員傷

梅蘭妮亞再爆「替身疑雲」！陰謀論掀熱議　網友指出2大疑點

牽制中國！駐日美軍司令丟震撼彈：不排除派遣部隊防衛釣魚台

川普持續緊追！在9搖擺州「縮小落後差距」　拜登可望奪下德州狂勝

15歲少女放學回家遭鄰居綁架　抵抗性侵被3男扔下頂樓

美海軍P-8A反潛機現蹤台灣南部海域　飛行路線曝光

狂吸女病人乳頭...老中醫硬扒衣「自創療法」稱：活血通經

19歲孕婦莫名遭2車包夾　22槍爆頭射殺「兒子也在車上目睹」

快訊／國內出現4起流感疫苗接種後死亡個案！

哈登不想約會「拿球砸女同學」　媽爆他國中時滿心只有籃球

免忍痛休養！男騎車滑倒8根肋骨骨折　醫「開胸腔表皮復位」4天就出院

桃園男違停遇警猛催油門　開進死巷被制伏！起出2把槍+安毒

不靠醫師兒！4孫嬤重出江湖　加入東森賺百萬收入

快訊／打籃球竟遭同儕點火燒衣　國小男童手臂、背部3度灼傷

86800元！YAMAHA「新把妹神車」來了　BW'S也換水冷引擎

網友票選「十大必住溫泉飯店」出爐　泡好湯過暖冬必備清單

謝龍介履行承諾要跳豐原軟埤仔溪　中市府籲：勿進行危險跳水行為

戶政大當機！台中怨偶請假辦離婚...苦等4hrs殘念　今15分鐘分手

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

更／美再准軍售台！「反艦飛彈」逾677億元

杭特疑遭指控　與兒童不當性關係

地獄筆電！拜登兒傳搞上歐巴馬大女兒

道瓊重挫650點！確診激增「紓困案延宕」

慘片曝！摔角手180度落地　「雙腿反折」痛爆

貓屁股在冒煙！胖橘困2樓火場　警察忙勸跳樓

中連續50天駛入釣魚台外海

發現棄嬰　機場迫女乘客「剝光檢查」

拜登把川普講成布希　妻尷尬提醒

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

紐時：台灣人選擇與美國站在一起

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

更多熱門

相關新聞

南加州野火竄燒　10萬人急撤離

南加州野火竄燒　10萬人急撤離

美國洛杉磯南部的橘郡（Orange County）在當地時間26日淩晨發生大火，狂風推動火焰沿著西爾維拉多峽谷（Silverado Canyon）的山脊延燒，蔓延了29平方公里，並在爾灣（Irvine）附近的房區滋長。快速擴散的野火迫使10萬人撤離家園，更有2名消防員受重傷。

牽制中國！駐日美軍：考慮派遣部隊防衛釣魚台

牽制中國！駐日美軍：考慮派遣部隊防衛釣魚台

川普緊追　在9搖擺州「拉小差距」

川普緊追　在9搖擺州「拉小差距」

菅義偉上任最大！美日軍演航母領軍

菅義偉上任最大！美日軍演航母領軍

19歲孕婦遭2車包夾　22槍爆頭

19歲孕婦遭2車包夾　22槍爆頭

關鍵字：

2020美國總統大選拜登Joe Biden杭特Hunter Biden電郵門醜聞美選花絮北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面