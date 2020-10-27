19歲孕婦莫名遭2車包夾　22槍爆頭射殺「兒子也在車上目睹」

▲懷胎10月孕婦遭人射殺。（圖／翻攝自募款網站gofundme）

記者李振慧／綜合報導

美國加州近來發生一起離奇命案，懷胎10月的19歲孕婦亨德森(Sereinat'e Henderson)開車在南伯克利(South Berkeley)街上時，突然遭2輛轎車包夾，其中一名司機朝她連射22發子彈，當場爆頭身亡，然而家人與警察卻不知道原因。

育有2名孩子的亨德森，21日晚間7時與家人行駛在王子街(Prince Street)上，靠近埃利斯街(Ellis)時，突然被2輛車包夾攻擊。當時人也在車上的母親懷里克(Salima Wyrick)表示，「一輛黑色的車停在我們車後面，一輛白色轎車則停在我們的車旁邊，而白色車上的司機突然朝我們開槍」。雖然歹徒連開22槍，但除了亨德森中彈，其他家人則幸運逃過一劫。

如此恐怖的事件發生在身上，懷里克抱怨警方卻沒有給他們更多案情細節，「我只是想要知道答案，我想知道是誰這麼狠心奪走我女兒的性命」。死者祖母史密斯(Janice Marie Small)也氣憤表示，「他們完全不在乎小孩也在車上」，且孫女平時不會主動招惹別人甚至與人結怨。警方目前仍在尋找凶嫌下落並且調查動機。

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