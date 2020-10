南加州再竄野火！氣象局發極端危險警報　10萬人急撤離2消防員傷

▲加州爾灣「銀礦大火」(Silverado Fire)在當地時間26日淩晨爆發。(圖/翻攝自推特/@abc7chriscristi)

記者葉睿涵/綜合報導

美國洛杉磯南部的橘郡(Orange County)在當地時間26日淩晨發生大火,狂風推動火焰沿著西爾維拉多峽谷(Silverado Canyon)的山脊延燒,蔓延了29平方公里,並在爾灣(Irvine)附近的房區滋長。快速擴散的野火迫使10萬人撤離家園,更有2名消防員受重傷。

BREAKING: Still incredibly windy out here at the #SilveradoFire. Embers being blown all over the place into the night sky. Active flame front on the south side of the fire in Irvine up Alton. @FOXLA pic.twitter.com/jvWj16Iuz3 — Bill Melugin (@BillFOXLA) October 27, 2020

據美聯社報導,這場被稱為「西爾維拉多大火」(Silverado Fire)的野火發生原因仍不得而知,而且由於強風使得飛行不安全,消防機在下午的大部分時間都無法起飛滅火。該縣消防部門稱,2名消防員在與大火搏鬥時分別遭受二度和三度燒傷,目前正在醫院插管。

Over 90,000 residents of Irvine California, home to Blizzard Entertainment, have been evacuated as the Silverado Canyon Fire has spread over 7,200 acres.https://t.co/6Tl1zYb4VA pic.twitter.com/6FHNA5kITk — Wowhead (@Wowhead) October 27, 2020

加州兩大電力公司在火災發生後迅速做出了行動,南加州愛迪生公司(SCE)切斷附近6個縣近4萬戶用戶的電力供應,以防止陣風擊倒設備或將樹枝砸到電線上引發火災。而太平洋瓦電公司(PG&E)也暫停供電,直到工作人員完成空中和地面檢查,並進行維修和確保安全後才恢復。

Picture of the #SilveradoFire in Lake Forest off Bake (seems to be the Baker Ranch community). pic.twitter.com/p6jdNJOkJH — InMinivanHell (@inminivanhell) October 27, 2020

每年秋季的9至12月,即使天氣並不一定炎熱,南加州都會進入火災高峰期。美國國家氣象局(National Weather Service)警告,26日晚間的風力預計將會減弱,但27日會再次增強,因此官方將當地的極端火災危險警報延長到27日下午5點。

#SilveradoFire:

•7200 acres

•500 firefighters

•0% Containment #BlueRidgeFire:

•1120 acres

•0% Containment

•Almost 200 firefighters



Currently no structure loss for either fire.



Not sure if you need to evacuate? Type your address in the map: https://t.co/5tzGp3xgMc pic.twitter.com/7h5FrvoH4d — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 26, 2020

科學家表示,氣候變化使加州更加乾燥,這意味著樹木更加易燃。在過去,10月和11月是火災最嚴重的月份,但今年加州至今已發生了8600起野火,導致31人死亡,1萬6600平方公里的土地和約9200座建築物被燒毀。

