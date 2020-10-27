　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度首個「救命寶寶」18月大就抽骨髓　移植治癒地中海貧血7歲哥

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 小孩,女童,睡覺 。（圖／pixabay）

▲印度女童卡芙雅是國內第一位「救命寶寶」，她的骨髓成功治癒了罹患絕症的哥哥。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

2歲女童卡芙雅（Kavya Solanki）是印度第一位「救命寶寶」（savior sibling），透過遺傳醫學控制她的基因，在她只有18個月大的時候，就進行了人生第一次手術，她的骨髓被提取出來移植到罹患地中海型貧血的哥哥阿比吉特身上，讓原本醫師預估活不過30歲的他，現在擁有跟正常人一樣的壽命。

根據BBC報導，阿比吉特（Abhijit Solanki）罹患罕見的地中海型貧血，血紅素數值過低，達到危及生命的程度，每20~22天就需要350ml到400ml的血液，到6歲的時候已經接受了超過80次的輸血。父親索蘭基（Sahdevsinh Solanki）表示，阿比吉特10個月大的時候，被通知患有絕症「地中海型貧血」，免疫系統受損、身體虛弱。

報導指出，索蘭基為了找到救治方法，開始閱讀文獻，後來聽說透過骨髓移植可以永久性痊癒，但包括大女兒在內的所有家人無一匹配成功，直到2017年，他看到一篇關於為了捐贈氣官、細胞或骨髓而創造出「救命寶寶」的文章，索蘭基便說服印度最著名的生殖醫學專家班克（Manish Banker）為阿比吉特做出一個「胎兒」。

報導透露，雖然曾在美國找到骨髓佩對成功的對象，但6.8萬美元（約新台幣195萬元）的高額費用，加上由於雙方沒有血緣關係成功率僅2~3成，只好放棄。卡芙雅的胚胎先被消除某些基因，並與阿比吉特的基因進行配對，一但篩選出完美的胚胎就會被植入母親的子宮。班克表示，花了6個多月的時間才創造出這個胚胎，卡芙雅出生後又等了16~18個月，讓她的體重增加到10公斤以上，3月的時候完成骨髓移植，再多觀察阿比吉特的狀況幾個月，最後才宣布移植成功。

報導提到，現在卡芙雅與阿比吉特2個人都很健康，阿比吉特的血紅素數值超過11，已不需要再輸血。索蘭基表示，卡芙雅的到來改變了他們的生活，「我們愛她勝過愛我們的其他孩子，她不僅是我們的孩子，也是我們家庭的救世主，我們家永遠感謝她。」

聽Podcast掌握美選及國際局勢
Apple：https://apple.co/3ibJl8F
Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／前男友怒爆青青3醜事：我居然沒揍她！買狗來當玩具還拿拖鞋
「拜託別報電話」全聯打工哥崩潰　曝4缺點：再過不久都沒差
袁惟仁驚傳跌倒「昏迷指數6」還在加護病房　18歲兒PO文發聲
瘋搶「進擊券」安心遊2.0官網塞爆！網哀號：網站進不去
全球首創！5分鐘有結果　交大推「定量快篩」檢驗新冠肺炎
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲少女放學回家遭鄰居綁架　抵抗性侵被3男扔下頂樓

美海軍P-8A反潛機現蹤台灣南部海域　飛行路線曝光

狂吸女病人乳頭...老中醫硬扒衣「自創療法」稱：活血通經

19歲孕婦莫名遭2車包夾　22槍爆頭射殺「兒子也在車上目睹」

變心！美指標性「保守派媒體」百年來首度支持民主黨：我們選拜登

印度首個「救命寶寶」18月大就抽骨髓　移植治癒地中海貧血7歲哥

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

拜登兒爆搞上歐巴馬女兒　吸毒愛愛「嗨刷」女方卡…地獄筆電連環爆

提前投票選民崩潰要重投！拜登兒與姪女脫衣躺床性愛畫面曝

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

15歲少女放學回家遭鄰居綁架　抵抗性侵被3男扔下頂樓

美海軍P-8A反潛機現蹤台灣南部海域　飛行路線曝光

狂吸女病人乳頭...老中醫硬扒衣「自創療法」稱：活血通經

19歲孕婦莫名遭2車包夾　22槍爆頭射殺「兒子也在車上目睹」

變心！美指標性「保守派媒體」百年來首度支持民主黨：我們選拜登

印度首個「救命寶寶」18月大就抽骨髓　移植治癒地中海貧血7歲哥

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

拜登兒爆搞上歐巴馬女兒　吸毒愛愛「嗨刷」女方卡…地獄筆電連環爆

提前投票選民崩潰要重投！拜登兒與姪女脫衣躺床性愛畫面曝

台資廈門銀行A股上市　今年大陸首家掛牌銀行

最狂土地公！7年賣地進帳277億　傳年賣百億、20年也賣不完

15歲少女放學回家遭鄰居綁架　抵抗性侵被3男扔下頂樓

「法官信任度」竟突破5成、「審判公信力」竟突破6成！

熱比婭事件陰影11年！雄影策展人黃晧傑：「政治歸政治，藝術歸藝術」不可能

涉收廠商賄賂、招待喝花酒　雲林縣2地政處公務員收押

從手術房出來！護理師媽「萬元打造」萬聖節造型　同學嚇：流血了

膠筏擱淺大武公園…船長隔天被發現「已成一具冷屍」！陳屍屏東海灘

學長「護花護上床」！學妹驚喊：不要　懷孕崩潰墮胎…他竟不認帳

史上最大IPO！螞蟻A+H股募資「高達9730億」　今起開放4天申購

國際熱門新聞

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

更／美再准軍售台！「反艦飛彈」逾677億元

杭特疑遭指控　與兒童不當性關係

道瓊重挫650點！確診激增「紓困案延宕」

地獄筆電！拜登兒傳搞上歐巴馬大女兒

慘片曝！摔角手180度落地　「雙腿反折」痛爆

貓屁股在冒煙！胖橘困2樓火場　警察忙勸跳樓

中連續50天駛入釣魚台外海

拜登把川普講成布希　妻尷尬提醒

發現棄嬰　機場迫女乘客「剝光檢查」

紐時：台灣人選擇與美國站在一起

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

更多熱門

相關新聞

哀悼去世家人　5女被活埋

哀悼去世家人　5女被活埋

印度泰倫迦納邦(Telangana)近來發生一起不幸事件，9名家庭成員特別齊聚一堂哀悼不幸離世的家人，沒想到房屋突然倒塌，導致其中5名女子在睡夢中遭到活埋身亡。

亞洲4國第一站！蓬佩奧訪印共商「中國威脅」

亞洲4國第一站！蓬佩奧訪印共商「中國威脅」

惡男斬首老母　哥目睹無頭屍

惡男斬首老母　哥目睹無頭屍

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

美國人戴口罩可多拯救13萬生命

印媒專訪遭中關切　吳釗燮：台灣是世界上不容噤聲的力量

印媒專訪遭中關切　吳釗燮：台灣是世界上不容噤聲的力量

關鍵字：

印度Kavya Solanki救命寶寶savior sibling救世主寶寶地中海型貧血thalassaemia major

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面