拜登兒爆搞上歐巴馬女兒　吸毒愛愛「嗨刷」女方卡…地獄筆電連環爆

▲拜登次子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登的兒子杭特筆電送修讓他的性愛醜聞連環爆，外傳他與14歲姪女娜塔麗有不尋常關係，如今更爆出與前總統歐巴馬大女兒瑪利亞（Malia Obama）吸毒、發生性行為的陰謀論，而這背後的一切與一張信用卡有關。

綜合IBTimes等外媒報導，在杭特（Hunter Biden）「地獄筆電」流出的多段不雅影片及照片，但根據網路瘋傳的陰謀論，其中一張信用卡與白粉照片其實暗藏玄機。根據推特截圖畫面，在一張白色桌面上，有著一條條區分開來的白色粉末，旁邊就放著一張深色的信用卡，名字是「MALIA A OBAMA」，似乎也顯示，有人使用這張卡「刷卡」刮白粉。

陰謀論指出，桌上的白粉其實就是古柯鹼，且信用卡上頭的名字顯示為「MALIA A OBAMA」，正與歐巴馬大女兒瑪利亞同名。而瑪利亞先前爆出吸食大麻、行為脫序等狀況，因此持有該張信用卡的人，極有可能就是瑪利亞。但現在有消息指出，這些抹黑說法全是美國大選的骯髒手段，目前英媒太陽報已將該篇報導刪除。

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