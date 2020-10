巴基斯坦學校爆炸77死傷！孩童慘淪攻擊目標　殘骸畫面曝光

▲ 巴基斯坦一所宗教學校爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

巴基斯坦北部城市白沙瓦(Peshawar)27日上午一所宗教學校發生爆炸,現已知至少7人死亡、70人受傷,死傷者年齡大多介於9歲至20歲之間。根據推特流傳的畫面,案發現場可見碎裂磚石殘骸,地面出現疑似血跡的紅色痕跡,學生們則是在殘破現場中收拾書包。

綜合路透社等外媒報導,事發地點位在開伯爾-普什圖省(Khyber Pakhtunkhwa)的Speen Jamaat清真寺,而這裡也是當地孩童的伊斯蘭學校,但到了當地上午8時30分左右,現場突然爆炸。

警方私下透露,「爆炸地點就在學校,一名身分不明的人把爆炸裝置塞入塑膠袋中。」依據現場畫面,清真寺大廳內部嚴重受損,可見天花板處處是坑洞,地板上散落許多殘骸碎片。

該省衛生部長賈格拉(Taimur Khan Jhagra)表示,多名傷者現已緊急送往當地雷丁夫人醫院(Lady Reading Hospital)接受治療,現已知有70多人被送往該院,截至目前7人死亡。

Five killed and around 50 others injured in a blast inside a seminary in Dir colony area of #Peshawar , police and hospital officials said. The BDS says the IED was put inside a bag pic.twitter.com/tMb4IQKvXd

Atleast 7 people killed, 70 injured in a blast at a Madrassah in Dir Colony in Peshawar - Those killed are children who were in the age bracket of 9 till 20 years old, Those injured include MOSTLY children. #PeshawarBlast#Peshawar #SaudiArabia #BreakingNews pic.twitter.com/NUfBYTI5sQ