川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

▲美國總統川普。（圖／路透）

實習記者李芸／綜合報導

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）邀請川普上「60分鐘」（60 Minutes）節目訪談，明明是電台要播出專訪片段，但川普上個星期就先偷跑並表示，他發布的是未剪輯的完整專訪。近日哥倫比亞廣播公司新聞網公開真正「未剪輯」的畫面，完全打臉川普。

根據《紐約時報》報導，主持人史塔兒（Lesley Stahl）一開場就表示，「這60分鐘內會有許多艱難及犀利的問題，你準備好了嗎？」川普表示，自己已經準備好了。川普自己提早發布的片段看似應對自如，訪談也和樂融融，但從哥倫比亞廣播公司新聞網外流的片段顯示，川普在30分鐘左右就開始耐不住性子，被問到敏感話題時也是沒有耐性的回答痛斥，為什麼拜登的問題都比較簡單，他越來越激動，最後氣到面紅耳赤的離開專訪現場。

外流影片一出來，川普就在推特發文説，「哥倫比亞廣播公司新聞網60分鐘的節目充滿了偏見、仇恨、和無理。」而廣播公司也發聲明表示，專訪二黨總統候選人是每年大選的慣例，並沒有偏袒任何一方。