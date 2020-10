川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

▲美國總統川普。(圖/路透)

實習記者李芸/綜合報導

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS)邀請川普上「60分鐘」(60 Minutes)節目訪談,明明是電台要播出專訪片段,但川普上個星期就先偷跑並表示,他發布的是未剪輯的完整專訪。近日哥倫比亞廣播公司新聞網公開真正「未剪輯」的畫面,完全打臉川普。

根據《紐約時報》報導,主持人史塔兒(Lesley Stahl)一開場就表示,「這60分鐘內會有許多艱難及犀利的問題,你準備好了嗎?」川普表示,自己已經準備好了。川普自己提早發布的片段看似應對自如,訪談也和樂融融,但從哥倫比亞廣播公司新聞網外流的片段顯示,川普在30分鐘左右就開始耐不住性子,被問到敏感話題時也是沒有耐性的回答痛斥,為什麼拜登的問題都比較簡單,他越來越激動,最後氣到面紅耳赤的離開專訪現場。

外流影片一出來,川普就在推特發文説,「哥倫比亞廣播公司新聞網60分鐘的節目充滿了偏見、仇恨、和無理。」而廣播公司也發聲明表示,專訪二黨總統候選人是每年大選的慣例,並沒有偏袒任何一方。

Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X