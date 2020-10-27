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深夜睡一半「有東西爬奶奶」秒捏爆　她開燈嚇壞：比小強還可怕

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▲深夜睡一半「有東西爬奶奶」秒捏爆　她開燈嚇壞：比小強還可怕。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲是一隻蜈蚣。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友前天睡覺到一半，突然感覺有東西爬上胸部，於是下意識捏爆，並奮力往床外丟，接著便迅速進入夢鄉，直到起床開燈後，她才震驚發現「竟是比小強還可怕的東西」。

女網友昨在「爆怨2公社」發文提到，「凌晨睡到一半突然覺得有東西在爬我奶奶，因關燈也不知道是什麼，就下意識用力捏了往床外丟，起床開燈看到...居然是比小強還可怕的東西，瞬間都驚醒，幸好沒有被咬。」

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原po表示，這是她有生以來第一次徒手捏蜈蚣，都快崩潰了，也不禁害怕直呼「我到底跟牠同眠共枕多久了。」po文掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「差點罩杯就升級了」、「夭壽喔！嚇死了」、「解鎖人生成就」、「腦海中浮現的圖 ...這奶有毒」、「這種的無毒，但被咬到真的很痛，像被針刺到一樣」、「家裡太潮濕了，快除濕啦」、「磨成粉搓圓可以當蜈蚣丸」。

▲高男午睡到一半突然勃起，然後聽到「咔嚓」一聲。 。（圖／取自免費圖庫Pxhere）▲醫生成功幫高男「接回」丁丁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後，原po也現身笑回，「沒想到大家這麼關心我的奶奶，沒事...就是有點驚嚇過度，以後睡覺之前一定要先翻一翻再睡，說不定下次還有蛇跟蜘蛛，有的沒的十全大補。」

另外，還有苦主留言分享崩潰慘遇，「前幾個月，半夜睡到一半，耳朵裡面有東西在爬，然後用手電筒照耳朵，掉出一隻小蜈蚣......，那個星期我都不敢睡房間，然後立馬買除濕機，現在想起來還是覺得很可怕。」

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