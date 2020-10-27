狂吸女病人乳頭...老中醫硬扒衣「自創療法」稱：活血通經

▲這名林姓男中醫假借診療名義，對女病患毛手毛腳。（示意圖／Pixabay）



記者王佩翊／編譯

新加坡一名74歲的男中醫師被女病患指控，在診間內對她毛手毛腳，不僅如此，男中醫還將女病患的上衣扒光，並用嘴吸吮對方乳頭，讓對方氣得提告。對此，老中醫卻聲稱是「活血治療」的一部份，可以促進血液循環。據悉，事發當時被告在診所內擔任兼職中醫師，此案在26日開審，但被告堅決否認犯行。

根據《新明日報》報導，現年74歲的中醫師林亞峇被42歲女病患指控在2018年涉嫌以診療名義，對女方伸出狼爪，甚至以手觸摸胸部，並以口吸吮女病患乳頭，甚至要求女病患在自己面前以潤滑液按摩私處。林亞峇2年前任職於一間名為新華中醫的中醫診所，而被害女子則是曾在這間診所就診多年。

被害女病患表示，她在2018年9月24日因咳嗽等症狀，前往新華中醫就診，然而當她進入診間後，林亞峇卻馬上問她是否已經結婚。被害人說，當時她直接告訴林亞峇，自己是來治療咳嗽的，是否結婚與他無關。隨後林亞峇便拿出血壓計幫她量血壓，怎知量完血壓後，林男稱女病患氣血不通，需要推拿，並幫其推拿。

▲被害人稱，林男硬是將其上衣拉開並觸摸身體。（示意圖／Pixabay）



女病患稱，經過林亞峇的推拿之後，咳嗽症狀的確大幅減輕，因此她深信林男醫術高明，在同年10月再度到訪診所，想要徹底治療「氣血不通」的問題。沒想到當女病患一走入診間，林男馬上就問她是否有男友，要求她要多跟男友發生性關係，並建議要男友幫她吸吮胸部，聲稱這樣才能解決氣血不通的問題。

被害人一聽，氣得要林男不要亂說話，要求林男趕快幫她推拿，隨後便在中醫師的要求下脫下內衣，僅留下背心與長褲。但林男卻突然拿出潤滑液，並以兩隻手指頭觸碰女病患的私處，當場被女病患阻止，改由女病患自己「按摩」。與此同時，林亞峇在女病患的肚子上進行針灸，並於胸口上方拔罐，導致女病患根本無法動彈。

被害人稱，就在她無法移動時，林亞峇突然掀起她的背心，讓她的上半身整個裸露在外，隨後便拿出按摩油幫他推拿，但在過程中卻突然捏住她的左胸乳頭，並在上方放了某種東西，沒想到下一秒林男就突然用嘴吸吮女病患的乳頭，並對女方的右胸也進行相同動作。

事後，林亞峇聲稱這是一種治療方法，他在女病患胸部上放的是麝香粉，有活血通經的效果。女病患返家後不斷在網路上搜尋相關療法，然而卻沒有找到類似療法，因此懷疑自己遭到性騷擾，氣得提告。

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