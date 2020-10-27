富商與妻激烈床戰…突發狂「勒脖暴捅11刀」　倒臥死屍一旁血泊中

▲英國富商擔心妻子離開他，竟在發生性關係以後拔刀捅死對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國56歲退休富商傑佛瑞（Geoffrey Elton）擔心妻子葛洛莉亞（Gloria Tornay）想要離婚，他與太太在價值45萬英鎊（大約新台幣1676萬元）的西班牙度假別墅內發生性關係後，竟突然萌生殺意，最後以菜刀狂捅對方11刀致死。

《太陽報》與《歐元周報》報導，此事件去年3月9日發生在西班牙南部埃斯特波納（Estepona）。傑佛瑞與58歲妻子發生性行為後，卻「突然且完全出乎預料地」動手毆打對方臉部，接著用手摀住其口鼻、緊緊勒住脖子。葛洛莉亞掙脫，從臥室衝出來逃命，卻被丈夫「使用一把5.7英吋（大約14.4公分）的菜刀捅了11次」。

傑佛瑞犯案後企圖自殺，被調查與醫護人員發現時，已經倒在血泊中，就在妻子屍體旁邊，但最後救回一命。警方指出，他先前曾要求15歲兒子離開家裡並把手機丟掉，甚至關閉別墅總電源，就是為了拖延救援時間。

傑佛瑞先前經營衛星天線公司有成，在美國佛州也有一棟度假別墅，與妻子結婚30年，育有2子。事發前幾天，親戚還在社群媒體上分享他在海灘酒吧微笑緊擁葛洛莉亞的照片。

根據死者友人說法，傑佛瑞變得「越來越偏執與孤僻」，還一直擔心自己遭到家人監視，因此葛洛莉亞才會考慮離開他，結束這一段婚姻。

傑佛瑞在案發以後就遭拘留候審，但被診斷出罹患精神疾病，可能產生幻覺。他24日被起訴謀殺罪名，如果罪名成立，可能被西班牙檢察官要求判處14年有期徒刑，並且賠償2個孩子18萬英鎊（大約新台幣670萬元）。據悉，最後的確切審判日期尚未確定。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj