　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3好友自駕遊墜河！他「絕望坐車頂」求救　驚悚影片曝：一轉彎不見了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

「結束可愛的一天」四川的文文（以下均為化名）21日PO出最後一條貼文，隔天與同行的2名好友，在九寨溝駕車時墜河，失聯至今。現場影片隨之曝光，可以看到白色轎車浮在湍急的河流上，男子站在車頂絕望求救，畫面令人相當揪心。

▲▼ 九寨溝三人自駕遊墜河。（圖／翻攝自澎湃新聞、紅星新聞）

▲男子蹲坐車頂絕望等待救援。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，一輛白色轎車22日墜入岷江河，車上3人（1男2女）失聯。現場影片顯示，落水車輛引擎蓋上方的玻璃處，蹲著一個人，正在等待救援。

「還在走！」現場目擊者用影片記錄當時的一幕，言語中也為落水人員感到擔憂，「車漂得很快，但隨身沒有攜帶救援工具，我們也沒辦法。漂到一處拐彎處我們就看不到了。」

▼最後畫面令人揪心。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼ 九寨溝三人自駕遊墜河。（圖／翻攝自澎湃新聞、紅星新聞）

「說好等她回來一起吃烤匠的」，其中一位落水女孩小千的男友悲痛表示，女友和2名友人19日出發，計劃前往若爾蓋、九寨溝遊玩，期間小千還會不斷分享路上有趣的事。

▲▼ 九寨溝三人自駕遊墜河。（圖／翻攝自澎湃新聞、紅星新聞）

▲最後一條PO文。（圖／翻攝自澎湃新聞）

小千21日晚間在微信朋友圈PO出美照，說「有圖可曬，今日朋友圈營業」，沒想到卻是最後一條貼文。同行的文文也在發出動態，說「結束可愛的一天」，除了風景，還曬出3人的合影。

▲▼ 九寨溝三人自駕遊墜河。（圖／翻攝自澎湃新聞、紅星新聞）

▲3人合照。（圖／翻攝自澎湃新聞、紅星新聞）

報導指出，事發地段為阿壩州茂縣飛虹鄉，213國道與岷江並行而過，是通往九寨溝景點的必經之路，該地段屬岷江的上游，水流湍急。

現場另一段影片中，一輛大貨車停在路中央，在大貨車的左下方有撞擊的痕跡，在其前方有一些轎車前保險杠的白色碎片。目擊者透露，白色轎車是與大貨車相撞後墜河的，不過具體原因仍有待警方調查。

事發至今，家人無法接受現實，現在每天家屬一行共7、8人左右沿事發河段搜尋，「希望能儘快找到他們。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
內湖直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山
男賭氣開瑪莎拉蒂自撞公車亭天價維修費曝光！車主崩潰
拜登兒與亡兄女兒脫衣畫面流出　提前投票選民崩潰要改投川普
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／女遭友人推下水庫「壓頭吃水」雙溺亡！　女兒哀痛曝光細節

林鄭月娥：陳同佳仍很願意回台自首　「只欠入台簽證」

四川爆非洲豬瘟疫情　14頭發病7頭死亡

3好友自駕遊墜河！他「絕望坐車頂」求救　驚悚影片曝：一轉彎不見了

爺爺自縊輕生！孫子墓旁「鞋帶上吊」跟著走了　曾稱夢見祖上老人

陸發射遙感三十號07組衛星　進行電磁環境探測

新疆喀什「再增26例」無症狀確診！　164例都跟她有關聯

新疆164人染疫「全是青壯年」　陸專家：顯示新冠流行症狀正在減輕

螞蟻IPO募資350億美元　馬雲劍指全球第11大富豪

壓路機「恐怖吞人肉」畫面曝！保全遭撞殺慘死「避免傷及另外七八人」

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

影／女遭友人推下水庫「壓頭吃水」雙溺亡！　女兒哀痛曝光細節

林鄭月娥：陳同佳仍很願意回台自首　「只欠入台簽證」

四川爆非洲豬瘟疫情　14頭發病7頭死亡

3好友自駕遊墜河！他「絕望坐車頂」求救　驚悚影片曝：一轉彎不見了

爺爺自縊輕生！孫子墓旁「鞋帶上吊」跟著走了　曾稱夢見祖上老人

陸發射遙感三十號07組衛星　進行電磁環境探測

新疆喀什「再增26例」無症狀確診！　164例都跟她有關聯

新疆164人染疫「全是青壯年」　陸專家：顯示新冠流行症狀正在減輕

螞蟻IPO募資350億美元　馬雲劍指全球第11大富豪

壓路機「恐怖吞人肉」畫面曝！保全遭撞殺慘死「避免傷及另外七八人」

中職／悍將魔鬼秋訓來了　洪總：大家要快快樂樂用心練球

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

不能出國沒關係！「頭等飛機餐」賣場吃得到　紅酒燉牛肉飯、牛肉麵都有

G6菜鳥先發對決光芒王牌　運彩看好道奇奪冠

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

掃光飯店備品很小氣？　旅館業者親曝「真相」：希望客人全拿走

謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

出口最大功臣　前9月電子零組件比重占近4成　積體電路最大宗

果粉怒了！MagSafe配「最新轉接頭」才有15W快充　用舊款會變慢

大陸熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

影／彎腰綁鞋帶被閨密推下水　雙亡畫面曝

點名6家美媒！趙立堅宣布反制美國措施

為繼承父親30萬遺產！他奔波了7個月也沒拿到

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

熟女失眠見窗簾後一隻手

保全遭壓路機撞殺慘死　「避免傷及另外七八人」

指示「不要打電話」　外送員慘遭毆打腦損傷

昆山Q4總投資額破4千億 5台企1至9月產值超200億

反擊美售台軍武　陸宣布制裁洛克希德馬丁

寶寶腹部冒5cm小手…詭長「4個乳房」嚇壞爸媽

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

更多熱門

相關新聞

轎車與大貨車擦撞墜河

轎車與大貨車擦撞墜河

四川阿壩州茂縣飛虹鄉近日發生一起車禍案件，一輛載有三人的白色轎車，疑似與大貨車發生擦撞，不慎掉入河中。目擊者表示，事發當時沒有救援工具，加上河流湍急，沒辦法救援。目前車上三人仍失聯，茂縣交警大隊已介入調查，並持續搜救，希望盡快釐清肇事原因。

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

孩子落水3人施救全部墜入黃河　妻子已懷孕5個月！

孩子落水3人施救全部墜入黃河　妻子已懷孕5個月！

遊客泰山看日出擠爆登山步道 瞬間超1.8萬人延緩入山

遊客泰山看日出擠爆登山步道 瞬間超1.8萬人延緩入山

他帶妻兒「酒駕毒駕」墜河全死　法官判一起喝酒者有罪

他帶妻兒「酒駕毒駕」墜河全死　法官判一起喝酒者有罪

關鍵字：

自駕遊九寨溝墜河岷江

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

不會立中柱！台中女遭房東趕走

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面