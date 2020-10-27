3好友自駕遊墜河！他「絕望坐車頂」求救　驚悚影片曝：一轉彎不見了

記者蔡儀潔／綜合報導

「結束可愛的一天」四川的文文（以下均為化名）21日PO出最後一條貼文，隔天與同行的2名好友，在九寨溝駕車時墜河，失聯至今。現場影片隨之曝光，可以看到白色轎車浮在湍急的河流上，男子站在車頂絕望求救，畫面令人相當揪心。

▲男子蹲坐車頂絕望等待救援。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，一輛白色轎車22日墜入岷江河，車上3人（1男2女）失聯。現場影片顯示，落水車輛引擎蓋上方的玻璃處，蹲著一個人，正在等待救援。

「還在走！」現場目擊者用影片記錄當時的一幕，言語中也為落水人員感到擔憂，「車漂得很快，但隨身沒有攜帶救援工具，我們也沒辦法。漂到一處拐彎處我們就看不到了。」

▼最後畫面令人揪心。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「說好等她回來一起吃烤匠的」，其中一位落水女孩小千的男友悲痛表示，女友和2名友人19日出發，計劃前往若爾蓋、九寨溝遊玩，期間小千還會不斷分享路上有趣的事。

▲最後一條PO文。（圖／翻攝自澎湃新聞）

小千21日晚間在微信朋友圈PO出美照，說「有圖可曬，今日朋友圈營業」，沒想到卻是最後一條貼文。同行的文文也在發出動態，說「結束可愛的一天」，除了風景，還曬出3人的合影。

▲3人合照。（圖／翻攝自澎湃新聞、紅星新聞）

報導指出，事發地段為阿壩州茂縣飛虹鄉，213國道與岷江並行而過，是通往九寨溝景點的必經之路，該地段屬岷江的上游，水流湍急。

現場另一段影片中，一輛大貨車停在路中央，在大貨車的左下方有撞擊的痕跡，在其前方有一些轎車前保險杠的白色碎片。目擊者透露，白色轎車是與大貨車相撞後墜河的，不過具體原因仍有待警方調查。

事發至今，家人無法接受現實，現在每天家屬一行共7、8人左右沿事發河段搜尋，「希望能儘快找到他們。」