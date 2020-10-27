　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大姐頭懷孕還吸海洛因　前夫要命小方犯2億綁架案…全家作惡下場慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台中女監開班協助受刑人學習一技之長，但也爆發管理不當的爭議。（翻攝台中女子監獄官網）

圖文／鏡週刊

控訴在台中女監服刑遭王姓受刑人霸凌的「大姐頭」常新汝，國中就染上毒癮、加入幫派，後來嫁給綽號「要命小方」的知名角頭方敏懿，方是中部詐欺集團始祖，曾犯下2億元擄人勒贖案。常女與方離婚後，與陳姓男子再婚，並自立門戶組販毒集團，是中部毒品圈有名的大姐頭，2016年被捕時已懷有5個月身孕，卻還照樣吸食海洛因等毒品，讓檢警錯愕不已。

前夫「要命小方」方敏懿好賭，輸了不少錢，又染上毒癮，負債累累，綁架廖姓車商勒索2億元，取得1,500萬元贖金後放人。另傳出他還和手下綁走兩名道上人物，搶走被害人高價愛彼、沛納海手錶，甚至豪奪1,600多萬奧斯頓馬丁雙門超跑，目前在監服刑。

常新汝的前夫是知名角頭、中部詐騙集團始祖「要命小方」方敏懿（圖）。（翻攝三立新聞）

常新汝與前夫生的兒子常偉政繼承黑事業，19歲即籌組詐欺集團至少騙得1億元，犯罪所得全拿去花天酒地、住豪宅、穿戴名牌，落網時還大言不慚說：「騙大陸人是為了台灣的經濟繁榮。」

常新汝是台中毒品圈的大姐頭，2016年被捕入獄，當時還懷有身孕。（翻攝年代新聞）

過去叱吒江湖的大姐頭，如今不但淪為階下囚，還成了被霸凌的受刑人，常新汝除了向本刊投訴，也寫信向監察院長陳菊、立委陳柏惟、台中市議長張清照等人陳情，希望將自己的慘況公諸於世，督促台中女監檢討改進，另外也以自己的故事為例，提醒大家歹路不可行！

  • 鏡週刊關心您：
  • 珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
  • 若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【大姐頭女監落難】女毒梟慘遭亂拳痛毆　台中女監再爆管理脫序
【大姐頭女監落難1】獄中女浩克現形　獄警遭控也成霸凌共犯
【大姐頭女監落難2】侵犯同房女囚　遇期生理她嗆「紅燈擋不住流氓」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
好市多驚天低價！內行揭「尾數7＋＊」就是答案　一秒辨識出清品
林子偉遭下放3A　移出40人名單
快訊／和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹
直擊／小嫻十指交纏同居金剛ing！　烤肉趴輪抱小孩噴幸福
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東少女失蹤3天...警摩鐵找人撲空！啟動科技偵查尋獲

大姐頭懷孕還吸海洛因　前夫要命小方犯2億綁架案…全家作惡下場慘

和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹愛車半毀

「被綁住了...」桃園14歲妹淚控性侵　一原因他竟無罪不起訴

台中「重量級女囚」打趴大姐頭！　還性侵室友：紅燈擋不住流氓

角頭「要命小方」前妻！大姐頭進台中女監淪人肉沙包　血淚信曝光

平時遭餵餿水、菸草　台中受虐2歲女童獲救「看到飯糰雙眼發亮」

台中深夜車禍2傷！機車撞成廢鐵、轎車漏油　騎士重傷急救中

台21線重機順利出彎　慘遭對向三寶「跨雙黃線」飛出髮夾彎擊落

南投傳驚悚意外！非法女移工鷹架跌落　遭「鐵條刺穿」慘死

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

屏東少女失蹤3天...警摩鐵找人撲空！啟動科技偵查尋獲

大姐頭懷孕還吸海洛因　前夫要命小方犯2億綁架案…全家作惡下場慘

和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹愛車半毀

「被綁住了...」桃園14歲妹淚控性侵　一原因他竟無罪不起訴

台中「重量級女囚」打趴大姐頭！　還性侵室友：紅燈擋不住流氓

角頭「要命小方」前妻！大姐頭進台中女監淪人肉沙包　血淚信曝光

平時遭餵餿水、菸草　台中受虐2歲女童獲救「看到飯糰雙眼發亮」

台中深夜車禍2傷！機車撞成廢鐵、轎車漏油　騎士重傷急救中

台21線重機順利出彎　慘遭對向三寶「跨雙黃線」飛出髮夾彎擊落

南投傳驚悚意外！非法女移工鷹架跌落　遭「鐵條刺穿」慘死

別只會傻吃雞胸肉！營養師激推「減脂8食材」：無糖豆還有超強混搭

CM11、雲豹甲車凌晨現身北捷淡水站　為「戰備周」準備

SM11月推新女團aespa…公開「首位成員」　網驚：有點像太妍！

光芒王牌的最終試煉　史奈爾G6背水一戰扛得住？

放火為什麼棄「北一女神」看上JKF妹青青？　他曝「5字關鍵」網怒了

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！　顏值爆高＋白嫩美肌網暴動

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

股匯不同調！新台幣大升近3角　來到28.61元

苗栗縣警局高階警官異動　主秘及新任4位分局長宣誓就職

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

想偷小英病歷！3立委助理涉共諜　2人認罪

花15萬「買清大學歷」　她變科技廠副理

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

文創董座陷資金缺口　跑高嘉瑜服務處汽油淋身

非法女移工跌落鷹架　遭鐵條刺穿右腰亡

台中受虐女童獲救　見飯糰雙眼發亮

台21線重機遭三寶「跨雙黃線擊落」

台南母殺女命案　法院裁定羈押

更多熱門

相關新聞

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

台中警方4年前破獲販毒集團，逮捕綽號「姐姐」的首腦常新汝，常女是中部知名角頭「要命小方」方敏懿的前妻，作風剽悍還擁槍自重，不料，在江湖上叱吒風雲的大姐頭，入監後卻屢遭一名體重破百公斤的王姓獄友索討財物或生活用品，她因手頭並不寬裕，無法滿足對方的需索，竟慘遭霸凌欺壓，甚至痛毆成傷。

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

漫畫家以「自媒體」殺出生路

漫畫家以「自媒體」殺出生路

陸版《棋靈王》佐為造型曝光　網驚：白無常吧？

陸版《棋靈王》佐為造型曝光　網驚：白無常吧？

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警驚險救肉票

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警驚險救肉票

關鍵字：

鏡週刊台中女監常新汝要命小方方敏懿

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

不會立中柱！台中女遭房東趕走

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面