大姐頭懷孕還吸海洛因　前夫要命小方犯2億綁架案…全家作惡下場慘

圖文／鏡週刊

控訴在台中女監服刑遭王姓受刑人霸凌的「大姐頭」常新汝，國中就染上毒癮、加入幫派，後來嫁給綽號「要命小方」的知名角頭方敏懿，方是中部詐欺集團始祖，曾犯下2億元擄人勒贖案。常女與方離婚後，與陳姓男子再婚，並自立門戶組販毒集團，是中部毒品圈有名的大姐頭，2016年被捕時已懷有5個月身孕，卻還照樣吸食海洛因等毒品，讓檢警錯愕不已。

前夫「要命小方」方敏懿好賭，輸了不少錢，又染上毒癮，負債累累，綁架廖姓車商勒索2億元，取得1,500萬元贖金後放人。另傳出他還和手下綁走兩名道上人物，搶走被害人高價愛彼、沛納海手錶，甚至豪奪1,600多萬奧斯頓馬丁雙門超跑，目前在監服刑。

常新汝與前夫生的兒子常偉政繼承黑事業，19歲即籌組詐欺集團至少騙得1億元，犯罪所得全拿去花天酒地、住豪宅、穿戴名牌，落網時還大言不慚說：「騙大陸人是為了台灣的經濟繁榮。」

過去叱吒江湖的大姐頭，如今不但淪為階下囚，還成了被霸凌的受刑人，常新汝除了向本刊投訴，也寫信向監察院長陳菊、立委陳柏惟、台中市議長張清照等人陳情，希望將自己的慘況公諸於世，督促台中女監檢討改進，另外也以自己的故事為例，提醒大家歹路不可行！

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