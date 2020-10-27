5封神秘簡訊流出！杭特疑遭母親指控　與「兒童們」不當性關係

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國大選臨近，民主黨候選人是喬．拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」不斷爆出新進度。美國媒體26日再爆出5封簡訊，杭特自述被母親吉爾．拜登（Jill Biden）指控與特定「兒童們」有不當性關係。

據美國極右派新聞網站《Gateway Pundit》報導，新聞記者梅哈爾西克（Andy Mehalshick）25日向拜登提及「有關杭特的疑問和爭議仍在繼續。」

對此拜登表示，「我兒子沒有爭議，那是個謊言，那是個謊言，因為總統川普沒事可做，這是典型的川普。」

▲杭特被形容擁有一台「來自地獄的筆電」。（圖／路透）

不過《Gateway Pundit》報導指出，獲得5封來自杭特筆電的訊息，第1封是杭特向某位家人表示，他被「某人」指控，對「某人」的女兒發生「與性有關且不當」（sexually inappropriate）的關係。

第2則訊息中，杭特向某位家人訴苦，稱母親吉爾指控他與「特定兒童們」發生與「性有關且不當」的關係，值得注意的是，是喬．拜登也知悉事件。

第3則訊息是杭特的叔叔，即是喬．拜登的弟弟吉姆．拜登（Jim Biden）寄出。內容寫道，吉姆與喬都對不當指控表示不滿，兩人也不相信，希望能與杭特有話直說。

第4封訊息顯示，杭特自稱在父親不在場的情況下，他不被允許和某人見面。第5封訊息指出，杭特向某人示愛，但此人的母親已經告訴喬．拜登，如果杭特想要見面就會報警。

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