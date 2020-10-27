對拜登特別好！川普再轟美媒偏心　缺少杭特醜聞的挖掘調查

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普接受電視專訪時，批評媒體未嚴厲質問民主黨總統候選人拜登，也不調查拜登兒子杭特的傳聞，他也再次抨擊中國處理疫情不當，並將中國稱為最大對手。

川普近日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）女主持人史塔爾（Lesley Stahl）專訪，內容在昨天播出。

史塔爾在專訪開始後不久便問及：「你不能接受嚴厲問題嗎？」川普回覆說：「我要求公平，你們並未問拜登（Joe Biden）嚴厲問題。」

▲美國總統川普指責媒體對兩位候選人差別待遇。（組圖／路透）

談到經濟問題時，川普表示：「蓋洛普（Gallup）進行一項調查，有56%的民眾表示，他們目前在疫情期間的情況，還好過（前總統）歐巴馬及（前副總統）拜登主政時期。56%是一個破紀錄的數字。」

當川普與史塔爾持續一問一答，兩人的對話愈趨緊張。川普批評媒體報導不公，最主要的是缺乏對拜登及他兒子杭特（Hunter Biden）醜聞的報導。

川普說：「我希望妳以專訪我的方式，對拜登進行專訪。這將會非常美好。妳知道嗎？」史塔爾說：「我以為您喜歡如此。」

川普稍後又質疑主持人說：「它們（嚴厲問題）被不當提出。打從一開始，妳的問題就是『將會有嚴厲問題』。妳從未問過拜登這種問題，我看過妳訪問拜登。」

史塔爾反駁說：「我從未訪問過拜登。」川普指出：「這是笑話一場。『60分鐘』專訪，我看過拜登，反覆回答不足道的事。我看過他的所有訪問，他從未被問及嚴厲問題。」

史塔爾也問及：「誰是我們的最大外國對手？」川普回答說：「我會說是中國。他們是對手。他們是競爭者。他們在許多方面是對頭，他們是對手。我認為過去發生的事是可恥的，永遠不應該發生。」

川普指出：「他們永遠不應該讓這場瘟疫從中國傳出，進而散播至世界188個國家。這永遠都不應該發生。」