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亞洲4國第一站！蓬佩奧訪印度商討合作　「中國威脅」為談話重點

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▲▼美國國務卿蓬佩奧與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）餐敘並展開會談。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧與印度外交部長蘇杰生餐敘並展開會談。（圖／路透）

文／中央社新德里26日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天在印度和當地官員展開會談，這是他亞洲4國訪問行程的第一站。他曾表示，此行重點在關注中國構成的「威脅」。

蓬佩奧與同行的美國國防部長艾斯培（Mark Esper）將在明天會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。印度6月與中國發生邊界衝突，目前雙方緊張升高。

蓬佩奧此行第一個活動是和印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）進行會談並共進晚餐，蘇杰生推文指出，美、印剛建立的結盟關係「在各方面都有大幅成長」。

美國國務院表示，蓬佩奧和蘇杰生商討了 「區域安全問題」以及研發2019冠狀病毒疾病（COVID－19）防治疫苗的合作事宜。

蓬佩奧和艾斯培明天將與蘇杰生和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）舉行「2加2」會談，屆時印方將提出在喜馬拉雅山區嚴寒天候與中國對決的禦寒裝備問題。

官員指出，世界兩大民主政體美、印雙方還可望就地理空間情報共享簽署協定，來為美國交付精密的飛彈技術預作準備。

艾斯培還將商討促進兩國軍隊合作的方法，包括情報共享、加強聯合演習和軍售。

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