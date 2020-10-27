道瓊重挫650點！全美確診激增破紀錄「紓困案延宕」　三大指數下挫

▲美股重挫。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國連2天確診創下新高，單日通報近9萬人，疫情再次急墜之下，新一輪紓困方案趕在總統大選前推出的機會也微乎其微，投資前景受挫，美股三大指數均跌，道瓊更是大跌逾600點。

道瓊工業指數終場下跌650.19點，或2.29％，以27,685.38點作收；那斯達克指數下跌189.34點，或1.64％，收在11,358.94點；標普500指數則是下跌64.42點，或1.86％，以3,400.97點作收。

美國總統大選將於11月3日登場，此前民主黨眾院議長兼發言人裴洛西（Nancy Pelosi）表示，和共和黨協商談判中，有望在選前祭出新一輪紓困案，為民眾下場及時雨。然而白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）本周表示，雖仍在進行中，但談判進程已放緩。

對此，裴洛西痛批共和黨及白宮，持續向2019冠狀病毒疾病（COVID-19）投降，放任染疫人數激增根本是瀆職行為。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，全美累計868萬7289例確診、22萬5580[人死亡，過去2日美國均「締造」疫情以來的新高峰，紀錄包括7萬9963例，以及8萬8973例。投資人此前的樂觀情緒破滅，本周開盤美股即大跌，川普的經濟牌被打回原形，成為影響大選結果的因素之一。