旅外返台國人用健保！　他只用一年「燒掉健保225萬」

圖、文／鏡週刊

據衛福部統計，旅外國人停繳健保費後復保的人數逐年增加，2018年除籍停保再返國加保的人數達2.5萬，短期停保再復保則在去年突破9萬人。其中，有遭除籍退保者返台再加保，光是一年內就花掉健保225萬元，讓健保的公平性再度引起外界質疑。

在現行健保規定下，旅外民眾出國未滿6個月，需繳交所有保費；短期出國6個月、未滿2年者，可辦理停保，期間無需繳保費，返台當日即為復保日；出國滿2年者，則先除籍、退保，返台滿6個月可再加保，保費不追繳。

據《自由時報》報導，衛福部最新統計發現，近年來停保復保人數有逐年增加的趨勢。遭除籍退保返台再加保者，人數從2016年的2.3萬增至2018年的2.5萬，2018年該項保費收入約2.09億，支出約2.29億點（1點約0.9元）；短期停保返台復保者，從2016年的8.1萬人增至2018年突破9萬人，保費收入約4.48億、支出約4.17億點。

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其中發現，有短期停保返台復保者在第一年就用掉健保132.6萬元，隨即又再停保；更有除籍退保返台再加保者，在一年內就燒掉健保225萬元，是國人平均年使用健保花費（3萬元）的75倍！

旅外國人不用按月繳健保費，只需在返國後加保、復保便能繼續使用，長期引發外界質疑不公。衛福部長陳時中先前曾拋出將海外收入納入保費計算，另外追回停保期間保費，才能再用健保的建議也被提出，但目前都未內入健保改革討論中。



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