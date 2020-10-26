菅義偉內閣研議跨年「連休17天」　大臣神邏輯：阻止疫情擴散

▲菅義偉內閣研議跨年連休17天。（圖／翻攝自拓湖＠マッピの人twitter）



記者林彥臣／綜合報導

艱難的2020年逐漸接近尾聲，各國政府也開始頭痛跨年假期該如何安排。日本的菅義偉內閣就研議，跨年假期安排連續17天的長假，主要的目的是為了能夠防止新冠肺炎疫情在跨年期間擴散。但是這樣的邏輯反而引發民間各種質疑。

根據日本媒體《日刊體育》（日刊スポーツ）報導，日本「經濟再生擔當大臣」西村康稔提議，他要求跨年假期從12月26日開始，一直到隔年1月11日的成人之日（成人の日）結束，這是前所未見的17連休，如果按照正常的安排，假期則是從12月29日開始，到隔年1月3日結束，總共6天。

▲日本的政府官員聲稱，為了分散神社人潮跨年要連休17天。圖為埼玉縣川越冰川神社。（圖／記者蔡玟君攝）



政府方面表示，連休17天的規劃，是為了防止新年期間前往參拜神社人潮過多，為了分散人潮，防止疫情擴散，才有連休17天的規劃。

但是民間卻憂心，連休17天反而會讓很多家庭，開始安排出遊計畫，而且防止疫情應該是呼籲不要去神社參拜更有效。

「第一生命經濟研究所」首席研究員永濱利廣表示，假期延長對於旅遊的需求會增加，對於抑制感染反而是令人質疑的，而且這兩個星期都不開放股票市場，還有造成股價下跌的隱憂。

▲日本年初受到疫情衝擊，各地人潮大減，齋藤滿認為政府真正用意是刺激經濟。（圖／路透）



日本經濟評論家齋藤滿也表示，政府真正的目的其實是擴大消費，才不是防止疫情擴散，屆時會有許多人進行國內旅遊活動，但是這樣的政策反而會擴大社會上的相對剝奪感，那些有錢、有時間、對自己健康有信心的人可以享受17天假期，那些擔心感染的窮人和老人，反而無法因此受益，而且安排這樣的長假，對於那些需要每天工作的非正式社員，反而會因為假期無法上班，收入急遽下降。

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