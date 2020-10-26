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拜登認知活在12年前？搞混川普、小布希名字　妻子尷尬提醒3次

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▲▼美國總統川普與前總統小布希（George W. Bush）在2018年12月4日華府布萊爾賓館見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與小布希過去於華府布萊爾賓館（Blair House）見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國民主黨候選人、前副總統拜登25日又發生嚴重口誤，他在一場線上造勢活動上明顯將現任總統川普（Donald Trump）與前總統小布希（George W. Bush）搞混，稱「如果再讓喬治當4年總統，我們將置身不同的世界。」

拜登在虛擬競選活動「我會去投票音樂會」活動上發言說，「重點不是我要選總統，重點是我在對抗怎樣的對手，這是很長、很長一段時間內最重要的一場選舉」。

不過，拜登卻將川普的名字與前總統小布希搞錯，脫口說出「如果再給喬治（George）當4年總統，呃…喬治」。其夫人吉爾（Jill Biden）此時在旁小聲提醒，之後拜登才回過神來接著說，「如果川普當選，我們將處於一個不同的世界。」

拜登2008年與前總統歐巴馬搭檔競選正副總統時，時任美國總統正好就是共和黨小布希政府執政時期。由於這已經不是拜登第一次失言或混淆人名，批評者質疑拜登已經出現認知退化問題，川普甚至曾暗指拜登為了維持競選表現而服用藥物。

拜登現年已高齡77遂，然而他並非本次美國總統大選中唯一一位健康狀態受質疑的政治人物。今年74歲的現任總統川普，10月初也因為感染新冠病毒而被送往國家軍事醫療中心治療。雖然川普宣稱自己已經康復，但外界仍有質疑聲音。

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