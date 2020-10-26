菅義偉：願無條件與金正恩面對面談話！目標推動與北韓外交正常化

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



文／中央社東京26日綜合外電報導

日本首相菅義偉今天在國會臨時會上，發表上任後首次施政方針演說。他在演說中宣布，日本2050年要達到溫室氣體淨零排放的新目標。

日本朝日新聞報導，菅義偉在施政方針演說中表示，要讓「實現綠色社會」成為成長戰略的台柱，並宣示2050年要達到溫室氣體實質零排放。

目前日本僅設定2050年達到溫室氣體減排80%，對於何時要達到溫室氣體實質淨零排放，沒有設定具體的年限目標。

菅義偉說，為實現2050年溫室氣體淨零排放目標，關鍵是促進研發次世代太陽能電池、再次利用二氧化碳的「碳回收」技術等。並推進核能發電政策，對於排出大量溫室氣體的火力發電，要用政策從根本去改變。

另外，根據讀賣新聞刊登的菅義偉演說全文，菅義偉表示，做為人類戰勝新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的證明，有決心明年夏天要舉辦東京奧運與帕運。2025年在大阪舉辦的世界博覽會，也要克服新冠肺炎，向世界傳達日本的魅力。

▲菅義偉稱，願不設限與金正恩探討日人遭綁事件。（圖／達志影像／美聯社）



在外交方面，菅義偉說，他願意不設條件，與北韓領導人金正恩直接面對面會談，希望能解決日本人遭綁架、核武、飛彈等問題，目標是與北韓的外交正常化。

他說，日本外交、安保的基礎是美日同盟，以及維持印度太平洋地區的和平與繁榮。

日中關係上，將活用高層溝通的機會，攜手合作共通議題；與俄羅斯要締結和平條約、解決南千島群島領土爭議；南韓是非常重要的鄰國，希望恢復健全的日韓關係。

在新冠肺炎防疫方面，菅義偉強調，絕對會避免爆發性的傳染，在此基礎之上重啟社會經濟活動、恢復經濟；明年上半年將確保疫苗數量，讓所有國民免費接種。

菅義偉也重申，繼承「安倍經濟學」路線，並要盡早實現數位化社會、成立「數位廳」，以及打破政府單位各自為政的狀況、調降手機費等。

讀賣新聞指出，菅義偉的施政方針演說列出多項具體政策目標，展現重視實務的經營者性格，不同於過去歷屆首相偏好採用歷史人物的名言或故事來演說；與重視理念的前首相安倍晉三形成強烈對比。