女子遭遊樂設施甩飛…30m高墜地命危！　目擊者：看到她滑出去

The “Hangover” ride remains guarded by police, after a 25 year old woman fell off at the #Cairns Showground last night. @7NewsCairns @7NewsBrisbane @7NewsAustralia @ijmullen pic.twitter.com/1zwgWIOfLQ

記者張方瑀/編譯

澳洲一場大型嘉年華會日前發生恐怖意外,一名25歲女子從30公尺高的遊樂設施上被甩飛,當場頭部著地重擊,至今仍有生命危險。目擊遊客表示,她先聽到有人大喊「我要掉下去了!」轉頭就看到一名女子從座位滑出,接著就聽到掉落的重擊聲,「我此生可能再也不敢去樂園玩了。」

Workplace Health and Safety has begun an investigation into how a woman fell from a ride at the Cairns Showground on Saturday. https://t.co/wjMEI0zYSq @MKarstunen #7NEWS pic.twitter.com/LouDpFuAKu