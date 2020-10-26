6歲女童和朋友玩乾洗手...打火機一點　「耳下半張臉」恐怖燒傷

▲孩童玩乾洗手導致嚴重燒傷。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州6歲女童伊莎貝拉(Izabella Reaume)日前用乾洗手時，其中一名朋友剛好點燃打火機，結果火勢迅速延燒至她身上，導致臉部嚴重燒傷、面目全非。媽媽傷心表示，女兒事發3個月後才敢照鏡子，因為覺得自己的長相愈來愈醜，讓她很心疼。

居住在托利多(toledo)的29歲女子拉里薩(Larissa Schaffenberg)表示，事發當天她在上班，所以將女兒託人幫忙看顧，結果離開家才45分鐘便接到電話，通知對方因為乾洗手起火而被燒傷，「我當時心整個沉下去，心情很慌亂，便立刻前往醫院接他們」。

拉里薩抵達醫院發現，女兒當時與表哥和朋友在前院玩耍，他們把乾洗手塗抹在身上，因為自從新冠疫情發生以來，大人一直教導他們要用乾洗手，結果有些乾洗手被噴在門廊架子上，一名孩子好奇用打火機去燒，結果火勢竟然燒到女兒的臉。

照片中可看到，恐怖的傷勢從伊莎貝拉的耳下延伸至整個臉部下半部，出院後每日仍須清洗至少2次傷口並更換紗布，雖然傷口癒合得很好，仍必須23小時都穿著壓力衣，「這令人心碎，女兒覺得自己很醜而心情沮喪，我每天都不斷告訴她還是很漂亮，沒想到乾洗手竟然會這樣爆炸」，希望女兒的故事能夠提醒其他家長，注意孩童使用乾洗手的情況。

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