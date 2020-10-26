「俄羅斯」才是美國最大威脅！　拜登：中國是競爭對手

▲美國民主黨籍總統候選人拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國民主黨總統候選人拜登近來醜聞纏身，不過民調依舊穩定領先總統川普。他25日接受媒體訪問時被指出，中國是美國最大的競爭對手，而美國最大的威脅是破壞安全聯盟關係的俄羅斯。

Which country is the biggest threat to America?



Russia, says Joe Biden. But China is our biggest competitor. https://t.co/itlQnd75E0 pic.twitter.com/9YHlYTvxR8 — 60 Minutes (@60Minutes) October 26, 2020

拜登接受CBS新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪時指出，美國目前面臨的最大威脅是俄羅斯，因為俄國破壞了美國的安全和同盟關係；其次最大的競爭對手是中國。拜登也強調，這取決於美國如何解決這個問題，這攸關和中國會成為競爭關係，還是另一場和「武力」有關的嚴重競賽。

當主持人問到，美國面臨最大的外國威脅是什麼時，拜登說，「看看川普做的，他擁抱每個獨裁者，背棄我們的盟友。」他表示，因為川普的外交策略讓北韓、伊朗擁有越來越多致命武器，但北約（NATO）盟國也認為美國不可依靠，「他讓美國失去讓世界團結的能力。」

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