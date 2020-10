「俄羅斯」才是美國最大威脅！　拜登：中國是競爭對手

▲美國民主黨籍總統候選人拜登。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

美國民主黨總統候選人拜登近來醜聞纏身,不過民調依舊穩定領先總統川普。他25日接受媒體訪問時被指出,中國是美國最大的競爭對手,而美國最大的威脅是破壞安全聯盟關係的俄羅斯。

Which country is the biggest threat to America?



Russia, says Joe Biden. But China is our biggest competitor. https://t.co/itlQnd75E0 pic.twitter.com/9YHlYTvxR8