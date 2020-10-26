南韓流感疫苗累計59死…9成超過60歲！　政府擴大免費施打對象

▲南韓接種流感疫苗後死亡案例26日已累計59人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

南韓接種流感疫苗後死亡案例截至26日午夜0時增加至59人，疾病管理廳宣布，其中46名死者死因與疫苗接種的因果關聯性非常低，因此決定按照原訂日程繼續接種計畫，從26日開始，免費接種流感疫苗對象將擴大至62~69周歲的高齡族群。保健福祉部長朴淩厚表示，「請相信防疫當局和專家意見接受接種。」

據韓聯社報導，南韓目前已有59人在接種流感疫苗後死亡，而疾病管理廳26日表示，從年齡分布來看70多歲與80多歲各有26人，比例最高，其次是60歲以下有5人，最後是60餘歲共2人。疾管廳受害調查組自25日起連續2日，分別針對26人、20人的死因進行分析後得出結論，接種疫苗與死亡之間的因果關聯性非常低，因此不考慮重新研究特定疫苗或中斷預防接種工作。

此外，受調查組表示，在59人中，注射相同製造號碼的疫苗後死亡的人數爲36人，但其中也沒有發現疫苗與死因有任何關聯性。疾管廳26日宣布，原本19日僅開放70周歲以上高齡者免費接種流感疫苗，今日起擴大實施對象至62~69周歲民眾，預計共有1580萬人可免費接種，老年人接種工作預計持續到12月31日。

疾管廳長鄭銀敬表示，世界衛生組織（WHO）與國內專家建議高危險族群接種流感疫苗，今年流感與新冠肺炎同時流行，所以建議接種對象接受預防接種。保健福祉部長朴淩厚表示，季節流感每年在國內帶走3000多條人命，疫苗是經科學與歷史檢驗過的能夠拯救生命的方法，接種帶來的益處比危險更大，「請相信防疫當局和專家意見，接受預防接種。」

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