聯合國禁核武條約2021生效　日防相：沒用啦！擁核大國全都沒加入

▲日本防衛大臣岸信夫表示,對聯合國「禁止核武器條約」的有效性感到懷疑。(圖/記者季相儒攝)

文/中央社東京26日綜合外電報導

聯合國「禁止核武器條約」將於明年1月生效實施。但唯一曾遭原子彈轟炸的日本並未參加這項條約。日本防衛大臣岸信夫說,擁核國都沒加入,對條約的有效性感到懷疑。

岸信夫昨天在山口市舉行記者會時表示「擁核國都不參加的條約,不得不對其有效性感到懷疑」。

岸信夫說,日本是唯一曾被原子彈轟炸的國家,一定要領導各國廢除核子武器。其中重要的是,包含擁核國在內的世界各國,需具體表態廢除核武、必須要創造國際社會能達成共識的環境。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天重申日本不會簽署「禁止核武器條約」。

加藤表示,條約廢除核武的目標與日本一致,但要維持、強化嚇阻的能力,適當對應安保威脅的同時,踏實且現實地追求縮減核武,才是適當做法。

聯合國在2017年獲122國家支持通過「禁止核武器條約」(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),今年10月25日達成獲50個國家地區批准的目標,預計2021年1月22日生效。

但美、英、法、俄、中等主要擁核國,及唯一被原子彈轟炸過的日本都沒有參與。