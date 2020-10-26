貓屁股在冒煙！胖橘困火場2樓窗　3警察張開雙臂「勸牠跳樓」

▲貓咪從2樓火場縱身躍下，但屁股已經燃燒冒煙。（圖／翻攝自Twitter／@AnjaliHemphill）

記者張寧倢／綜合報導

美國紐約公寓24日下午3時傳出火警，警消人員趕到後，除了破門救人，現場一隻寵物貓受困2樓，下半身被不斷竄出的火舌燃燒，圍觀民眾見狀不斷驚呼，情況岌岌可危。3名警察趕緊站到窗戶下方張開雙手，並出聲勸誘貓咪「跳樓逃生」。貓咪似乎也看懂他們動作，從7.6公尺的窗台一躍而下，被緊急送醫救援。

根據NBC報導，紐約第五大道與135街附近公寓，24日有一名因家暴而遭通緝的男子因家庭糾紛，將自己反鎖並在房間內縱火。屋主女兒羅賓森（Destiny Robinson）表示，站在人行道上就可以透過窗戶看見房間內火勢十分猛烈，她的母親沒戴口罩就衝進2樓火場營救9歲大的妹妹與15歲弟弟，「我很恐慌，因為他們很久之後才下樓。」

報導指出，現場民眾拍下一段影片，當時一隻貓咪受困在2樓房間，身後已經是一片火海，難受地在窗邊左右移動。窗下站著3位警察，他們張開雙臂準備隨時接住貓咪，並與圍觀的鄰居一起呼喊，希望貓咪可以鼓起勇氣「跳樓逃生」。貓咪似乎也看懂人們的用意，帶著已經著火冒煙的屁股，從7.6公尺高的窗戶縱身躍下才終於得救。畫面中可以看見，原本橘黃色的貓咪，下半身已變得焦黑，被緊急送醫。

根據報導，當天警消人員抵達後，除了灌救猛烈火勢外，也已強行進入房間，將已失去知覺的縱火犯送往醫院。這場火災中總共有7人受傷，其中包括2名支援的員警，至於貓咪的康復情況則並未在報導中被提及。