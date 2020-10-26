要錢被拒！惡男鐮刀斬首65歲老母　哥開門目睹「無頭屍」倒在家中

▲男子因為沒要到錢，竟然割下母親的頭。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度泰倫迦納邦(Telangana)45歲男子拉穆度(Ramudu)因為沒錢買酒，向65歲母親錢德拉瑪(Chandramma)要錢被拒絕後，竟然就冷血將對方斬首，還把割下的頭顱丟棄在森林中。男子的哥哥進門尋找母親，卻見到穿著母親衣服的無頭屍倒在血泊中，嚇得立即報警。

《印度時報》報導，事件24日凌晨發生在泰倫迦納邦納加爾庫爾諾奧爾(Nagarkurnool)一村莊中，大兒子庫魯莫西(Kurumurthy)上午7時因為沒發現母親身影便進屋查看，結果目睹母親的遺體倒在血泊中，身上的頭卻消失不見。警方前往現場調查，家人此時才發現拉穆度也跟著消失不見，結果在森林中找到受害人頭部，以及一把用來作案的鐮刀。

員警雷迪(B Venkat Reddy)表示，拉穆度是一名酒鬼，自從妻子離開後便和母親居住在一起，以前就常為了和母親要錢鬧出很多事，這次也懷疑他是為了要錢買酒才會犯案，目前人已被拘留中。

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