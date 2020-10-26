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艾莎淪「紅臉狒狒」！她上網訂卡通蛋糕驚喜變驚嚇...還沾滿狗毛

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To recreate elsa. from r/therewasanattempt

記者王佩翊／編譯

迪士尼動畫冰雪奇緣自從2013年正式上映後，電影中身穿淺藍色薄紗禮服的高冷公主艾莎瞬間爆紅，人氣更是直接超越迪士尼數十年來推出的所有公主，躍升成為全球女孩們的新偶像。然而國外有一名女網友日前為了替30歲的弟弟慶祝生日，特地上網找了專業的蛋糕師傅，量身訂做一個艾莎公主的造型蛋糕，怎知當她收到成品後卻大傻眼，因為在蛋糕師的「巧手」下，冷豔的艾莎公主竟然淪為「大鼻孔狒狒」。

國外一名女網友日前在論壇Reddit po出一張艾莎公主的卡通蛋糕對比照，只見這塊蛋糕長得完全就是一隻身穿藍色禮服的白髮狒狒，如果沒有原始的艾莎照片對比，乍看之下根本無法辨識是在重現哪個卡通人物。網友表示，為了迎接弟弟的30歲生日，她特地上網找了蛋糕師替她客製化艾莎的造型蛋糕，怎知當蛋糕送到家時，她卻被這塊荒唐的蛋糕氣得無言以對。

只見蛋糕師在原本應該柔軟精致的艾莎臉上放上許多深咖啡色的鮮奶油以添加3D立體感，並在兩頰上加上兩坨紅通通的腮紅。除此之外，蛋糕師還特別將艾莎的鼻孔凸顯出來，並在眼睛上畫上濃黑的粗眼線，配上豐厚的大紅唇。而這個讓人不忍直視的「走鐘艾莎」，也讓網友笑稱，根本就是一個化了大濃妝的狒狒。

不僅如此，網友表示，這個荒唐的蛋糕送到時，上面還沾著狗毛。她說，「雖然這件事很好笑，但我還是想提醒大家，這個假的蛋糕師還在外面製作這些『怪物』賺錢。」據悉，她已經聯絡相關單位，希望能捍衛消費者權益。

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