新冠最新後遺症曝！智力下降如「腦部衰老10年」　一成病患好不了

▲英國研究發現,新冠肺炎將導致腦衰退與智力下降。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

英國研究發現,新冠肺炎患者將出現「腦部衰老10年」的後遺症,導致智力下降,即使部分患者症狀輕微,但他們在認知能力測試中,得分也低於沒有染疫的人。數據顯示, 50歲以下的英國人中有十分之一的病患可能會從此與腦衰退、呼吸短促、疲勞等後遺症相伴一生。

綜合《每日鏡報》與《太陽報》報導,一項由英國主導的研究對8萬4285名病患的認知結果進行了分析後發現,新冠肺炎對認知有慢性影響,其中受影響最大的參與者智力下降了8.5,而部分輕症患者在認知能力測試中的得分也低於沒有染疫的人。

▲新冠病毒的後遺症除了呼吸短促、疲勞外,如今被證實還有腦衰退。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

研究結果顯示,病患在邏輯、詞彙含義、空間方向、注意力和情緒處理等測試中得分較低,即使是那些完全康復的人也是如此,而加護病房的患者則有較大機會產生更嚴重的精神問題。研究人員證實,這種缺陷會隨著症狀的嚴重程度增加。

Yes, this work by @HampshireHub @mehta_mitul72 and colleagues is the strongest evidence for cognitive consequences and their potential impact in #LongCovid

Definitely worth looking at their data plots to put things in perspective. https://t.co/YINwVFYDYs