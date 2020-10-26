新冠最新後遺症曝！智力下降如「腦部衰老10年」　一成病患好不了

▲英國研究發現，新冠肺炎將導致腦衰退與智力下降。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國研究發現，新冠肺炎患者將出現「腦部衰老10年」的後遺症，導致智力下降，即使部分患者症狀輕微，但他們在認知能力測試中，得分也低於沒有染疫的人。數據顯示， 50歲以下的英國人中有十分之一的病患可能會從此與腦衰退、呼吸短促、疲勞等後遺症相伴一生。

綜合《每日鏡報》與《太陽報》報導，一項由英國主導的研究對8萬4285名病患的認知結果進行了分析後發現，新冠肺炎對認知有慢性影響，其中受影響最大的參與者智力下降了8.5，而部分輕症患者在認知能力測試中的得分也低於沒有染疫的人。

▲新冠病毒的後遺症除了呼吸短促、疲勞外，如今被證實還有腦衰退。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究結果顯示，病患在邏輯、詞彙含義、空間方向、注意力和情緒處理等測試中得分較低，即使是那些完全康復的人也是如此，而加護病房的患者則有較大機會產生更嚴重的精神問題。研究人員證實，這種缺陷會隨著症狀的嚴重程度增加。

Yes, this work by @HampshireHub @mehta_mitul72 and colleagues is the strongest evidence for cognitive consequences and their potential impact in #LongCovid

Definitely worth looking at their data plots to put things in perspective. https://t.co/YINwVFYDYs — Masud Husain (@MasudHusain) October 23, 2020

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）22日警告，50歲以下的英國人中，有十分之一的人在染病後從此與後遺症相伴一生；許多病患在感染後的幾週，甚至幾個月內，還是有呼吸短促、疲勞等症狀，大約每50個病人中就有1人要忍受病痛折磨長達3個月，一些年輕人甚至在患病後，從此「無法工作，好像耗盡了所有的精力一樣，在病毒的影響下生活」。

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