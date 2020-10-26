埋伏浴室槍射小18歲愛妻　綠帽夫拍4分鐘影片放YouTube瘋傳

▲男子認為妻子外遇，便開槍射殺對方。（圖／翻攝自Facebook／Trent Paschal）

記者李振慧／綜合報導

美國德州48歲男子帕沙爾(Trent Paschal)因為懷疑30歲妻子薩凡納(Savannah Paschal)外遇，竟然埋伏在浴室淋浴間中，等到對方一現身就開槍射殺，事後還錄製4分鐘影片分享在YouTube，強調自己沒有錯，一切全都是妻子咎由自取。

擔任卡車司機的帕沙爾，21日殺害妻子後拍攝影片在YouTube上，被瘋傳的影片中可看到，他不斷向女兒與繼子道歉，強調自己不想這樣做，會這樣做都要怪小他18歲的妻子，因為曾聽到對方和其他男人的對話內容，覺得對方多年來一直在欺騙自己。

警方表示，事發當時薩凡鈉的母親也在臥室，帕沙爾同時朝她們2人開槍，母親逃出浴室前往鄰居家時聽到身後傳來多聲槍響，再回到家中時，發現女兒身中多槍倒在現場，對方送醫後不幸身亡，她自己的腹部也中了2槍。

鄰居驚訝表示，以前從來沒聽過帕沙爾與死者吵架，沒想到竟然會發生慘案，「我不敢相信他竟然在影片中留下對孩子的話，如果你要殺死他們的媽媽，你怎麼可能愛孩子」。據了解，帕沙爾被警方逮捕時中槍，警方等到他情況穩定後，就會將人關押在監獄中等候開庭。

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