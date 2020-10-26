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南韓流感疫苗48死　新加坡緊急停用賽諾菲等2款疫苗

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實習記者劉佩婷／綜合報導

韓國疾病預防控制局（Korea Disease Control and Prevention Agency）於24日表示，在注射流感疫苗之後，韓國死亡人數已經增加到48人。新加坡政府宣布，暫停使用韓國SK生物科學公司生產的SKYCellflu四價流感疫苗，還有法國製藥公司賽諾菲（Sanofi）的VaxigripTetr疫苗，避免造成死亡的風險。

▲▼南韓一名老翁接種流感疫苗後，傳出大動脈破裂死亡。（圖／路透社）

▲施打流感疫苗。（圖／路透社）

儘管韓國死亡人數增加至48人，各界也呼籲應該要停止民眾接踵此次的流感疫苗，大韓醫師協會也在22日召開了記者會，希望找出導致民眾死亡的原因，是否真的與疫苗的注射有直接的關係，但疾病管理廳長鄭銀敬表示，施打預防流感的疫苗導致死亡的機率很低，又因新冠肺炎的延燒，將會持續提供疫苗的接種計畫。

韓國共有10家製藥公司提供民眾注射流感疫苗，其中的7家與政府合作提供免費的施打，包括韓國的綠十字製藥（GC Pharma）、SK生科（SK Bioscience）、韓國疫苗（Korea Vaccine）、LG化學、保寧生物製藥（Boryung Biopharma）、一洋藥品等韓國產疫苗公司，以及法國的賽諾菲（Sanofi）。

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