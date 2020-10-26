韓首富李健熙身家近6000億元…擁全國最貴房產　子女財富也可觀

▲三星集團會長李健熙25日辭世。（圖／路透社）



文／中央社

韓國首富、三星電子（Samsung Electronics）會長李健熙25日辭世，身後遺留巨額資產，據富比世（Forbes）說法高達209億美元（約新台幣5977億元），相關遺產稅預料相當可觀。

持股

路透社報導，李健熙是韓國最富有的持股人，共持有4家三星集團上市企業的股份。以23日收盤價計算，持股總市值達到18兆2000億韓元（約161億美元）。

路透社依韓國公平交易委員會（Korea Fair Trade Commission）提供的數據計算，李健熙持有三星電子4.18%的普通股和0.08%的特別股，合計市值約15兆韓元；另持有三星生命保險（Samsung Life Insurance）20.76%股份，市值約2兆6000億韓元；與三星物產（Samsung C&T）2.88%股份，市值約5640億韓元；及0.01%的三星SDS股份，市值約16億7000萬韓元。

不動產

外界已知李健熙在首爾市中心擁有的2間房產，是全韓國最高價的獨戶房屋，土地面積各達1245.1平方公尺和3422.9平方公尺。據韓聯社今年稍早報導，2間房產分別值409億韓元和342億韓元。

龐大遺產稅

依照韓國稅法，逝者持有的上市股票依死亡前後4個月平均收盤價計算出估計市值後，還須加價20%，才能再用50%稅率算出遺產稅額。

因此根據路透社計算，單單上述李健熙持股部位，預估的遺產稅便高達約10兆6000億韓元（約新台幣2694億元）。

子女財產

李健熙實際繼承人、長子李在鎔共持有三星集團6家上市子公司的股份。路透社依23日收盤價計算，這些持股合計市值達7兆2000億韓元。

根據證監資料，李在鎔持有0.7%的三星電子股份、17.3%的集團實際控股公司三星物產的股份、9.2%的三星SDS股份、1.5%的三星工程（Samsung Engineering）股份，及各不到0.1%的三星生命保險和三星火災海上保險（Samsung Fire & Marine Insurance）股份。

至於李健熙長女、新羅飯店（Hotel Shilla）執行長李富真，和次女、三星福利財團理事長李敘顯，則各自持有三星物產和三星SDS股份，市值約1兆6000億韓元。