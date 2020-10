白宮幕僚長稱「不會去控制疫情」　拜登譏：以為病毒會自己消失　

▲白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)25日表示,美國「不會控制」新冠肺炎疫情,而會將精力放在疫苗的研發與治療上。此言一出立刻引來民主黨政營痛批,政府就是在向新冠肺炎舉白旗,放棄了保護美國人民的職責。

梅多斯25日接受CNN節目「美國國情」(State of the Union)訪問時指出,美國「不會控制」新冠肺炎疫情,但會將心力放在疫苗研發、治療上。當梅多斯被問到為何美國不控制疫情時,他表示,「因為這是和流感一樣具有傳染性的病毒,我們需要做的就是確保有足夠的緩解機制,不論是治療方法或是疫苗,以確保人們不會死於這種病。」

美國新冠肺炎單日確診數在24日達到高峰,新增近8萬4000人染疫;根據約翰霍普金斯大學數據統計,美國目前仍是全球疫情最嚴重的國家,確診數突破857.5萬例,死亡數也超過22萬4800人。

民主黨總統參選人拜登則痛批,梅多斯此言證實了政府已放棄控制疫情,也放棄了保護人民的基本職責,等同向新冠肺炎舉白旗,「(川普政府)打從一開始的策略就是如此,認為透過忽視它,病毒就會自己消失。」

Mark Meadows: “We’re not going to control the pandemic, we are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics and other mitigations.”



Jake Tapper: “Why aren’t we going to get control of the pandemic?”



Meadows: “Because it is a contagious virus” #CNNSOTU pic.twitter.com/1ahyatu6co