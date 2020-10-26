日本政府鐵了心！120萬噸核廢水排放太平洋「只是時間問題」

▲日本政府有意排放福島核電廠廢水進太平洋，引發各界撻伐。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本福島核災發生至今已9年，日本政府近日卻傳出有意將核廢水排入太平洋中，且總排放量將超過120萬噸。消息一出，不僅引發民眾與漁民不滿，周遭國家更是極力反對，擔憂核廢水會對海洋造成無法挽回的衝擊。福島核災發生後，日本政府雖然在核電廠附近建立大型儲水罐來存放冷卻核反應爐的廢水，但核廢水平均每日就會產生170噸，因此也讓日本政府想方設法地處理大量的核廢水。

根據日媒報導，311大地震造成福島第一核電廠發生重大核災，為了防止核反應爐溫度過高產生爆炸，進而導致更嚴重的核洩露風險，因此必須不斷加入地下水冷卻，然而過程中卻會產生大量的核廢水。據悉，這些核廢水每天約會產生170噸，日本政府為了存放大量的核廢料處理水，在核電廠旁建立大型廢水罐，截至2020年3月也已經儲存了123萬噸左右的廢水。

▲日本福島核電廠。（圖／CFP）



隨著廢水的不斷產生，相關單位預估，廢水罐可能在2022年便會存滿，因此日本政府便急著想要處理掉大量的和廢水。然而日本政府先前卻表示，要直接將核廢水排入海洋中，驚人發言嚇壞所有人。儘管國民與鄰近國家紛紛提出反對意見，並譴責此舉將會對海洋生態帶來重大危害，但日本政府卻絲毫沒有想要改變想法的意思。

日本媒體先前報導，政府將會在27日正式召開會議決定是否將核廢水排入太平洋，但隨著反對聲浪持續延燒與國內漁業團體的批評，經濟產業相梶山弘志隨後也出面澄清，將延後一個月決策是否排放核廢水等問題，但排放核廢水一事似乎已經勢在必行。

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