廁所驚見棄嬰！　卡達機場迫全部女乘客剝光衣服「侵入性檢查」

▲卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

卡達首都多哈（Doha）哈馬德國際機場（Hamad International Airport）職員2日在廁所內發現一名遭到遺棄的嬰孩，竟因此要求卡達航空（Qatar Airways）某航班所有女性乘客脫光衣服，實施侵入性檢查。由於其中包括13名澳洲公民，坎培拉當局已經對此提出「嚴正關切」。

綜合BBC、澳媒《7號電視網》（7 News）報導，機場職員在航廈廁所內發現早產新生兒後，將要飛往雪梨的女性乘客們帶往停機坪的救護車內，要求婦女們脫光衣服與內衣褲，接受侵入性檢查，事前沒有告知原因，也沒有徵詢是否同意。

▲卡達航空目前尚未對此回應。（圖／美聯社）

澳洲外交貿易部（DFAT）發言人表示，「我們已經正式就此事向卡達當局表達嚴正關切，對方保證將很快提供細節與透明資訊」。新南威爾斯州（NSW）警方負責此班機旅客的防疫隔離，其發言人說，「這些女性在新南威爾斯完成強制隔離，在此期間，當地公衛當局向她們提供醫療與心理支援」。

國際特赦組織（Amnesty International）澳洲主任克林特沃思（Samantha Klintworth）指出，這起事件「令人痛心與不安，嚴重侵犯女性人權，需要進行徹底與獨立的調查，所有涉入者都必須為此負責」。

據悉，該嬰孩的身分至今尚未被確認，但已經獲得醫療與社福單位的適當照顧。哈馬德國際機場發言人表示，醫療專業人員研判，有一名女性才剛生產完，對其健康與福祉表達關切，「要求在她離開之前找到她」。相關單位已經發起國際調查，仍在尋找嬰兒的生母。

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