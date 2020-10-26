路透：川普簽行政命令　國務院刪「多元性培訓」不准提種族歧視

▲美國總統川普簽署行政命令，取消多元性培訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據路透社獨家證實，美國國務院25日表示已經取消雇員的多元性與包容性培訓，但當局保證會加強建立一個更具多樣性的工作環境。

路透社24日取得國務院內部電報，顯示總統川普在一個月前簽署行政命令，明確向聯邦機構下達暫時中止多樣性培訓（Diversity training）計畫。該項行政命令禁止聯邦機構教導雇員「多樣性概念」，也不准指稱美國是「根本上存在種族與性別歧視」的國家。

國務院發言人在電郵中表示，作為行政機構的分支之一，國務院遵循所有的行政命令，不過國務院致力於確保更加多元與包容的工作環境，「部門主管持續鼓勵員工進行包容性的對話以及其他努力，促進多元性與包容性，以與《雇傭條例》（E.O.）一致。」

此項命令與美國至今仍未平行的黑命貴（Black Lives Matter）抗議運動有關，非裔男子佛洛伊德之死引起全美暴動，顯示種族歧視依然系統性地存在在這國家的各層面中；然而川普與許多保守共和黨人則指控全美示威與暴動，是由極端左翼團體「反法西斯主義運動」（Antifa）所煽動擴大。

兩次總統大選辯論中，民主黨參選人拜登均以此挑戰川普，但在川普在第一次辯論時回答，這些多元性培訓的訓練計畫，正在教導警員與聯邦雇員「非常惡劣的概念」。