安插35歲清潔工當競選對手！她什麼也沒做　竟拿下62%選票幹掉鎮長

記者蔡儀潔／綜合報導
選舉充滿驚喜意外，俄羅斯一個小鎮波瓦利希諾的鎮長洛克捷夫（Nikolai Loktev），為了想要尋求連任，安插了行政中心的35歲女清潔工烏德格斯卡婭（Marina Udgodskaya）來當競選對手，想不到什麼事也沒做的烏德格斯卡婭，竟在選舉中大勝，成為新的鎮長！
據BBC報導，波瓦利希諾小鎮位於莫斯科東北方，按照當地規定，必須有至少2人參選才能舉行鎮長選舉，結果卻沒有人要參選，這讓想要連任鎮長的洛克捷夫傷透腦筋，不僅鎮上有點政治背景的人不願意，連他的助理也拒絕，於是便找上了他認為絕對不可能當選的女清潔工來當對手。
烏德格斯卡婭不好意思拒絕鎮長的要求，只好同意參選，但她也清楚自己只是鎮長連任的一個棋子，因此沒有廣告、沒有傳單，連跟選民互動都沒有，「我認為大家不可能真的投票給我」、「我什麼也沒做」。
出乎意料的是，烏德格斯卡婭最後不但勝選，還贏得將近62%的選票，而洛克捷夫只拿下了34%。普通鎮民一夕之間變鎮長，要管理波瓦利希諾和周邊29個小鎮，這讓烏德格斯卡婭相當意外，「對勝選感到非常震驚，我就是一名假冒的參選人，根本沒準備好迎來那麼迅速的晉升。」
儘管烏德格斯卡婭對自己是否能勝任鎮長感到擔憂，但由於當地規定指出，如果拒絕上任，就必須承擔再次選舉的所有費用，加上月薪從原本清潔工的1.4萬元（盧布，下同，約新台幣5258元），變成了鎮長的2.9萬元（約新台幣1萬0892元），因此她還是決定上任。
烏德格斯卡婭接受了基礎的稅務、預算、消防等知識教學後，於10月1日就任鎮長，她打算第一個任務是為小鎮安裝路燈。
至於為何投票給烏德格斯卡婭？村民們表示，小鎮並不大，即便烏德格斯卡婭沒有任何宣傳，大家其實對她都很熟悉，而且原本的鎮長洛克捷夫很少與大家溝通，感覺對於小鎮並不在意，因此不少人決定換人做做看。
還有村民覺得烏德格斯卡婭是小鎮行政中心的清潔工，雖然沒有行政經驗，但所有事情的運作都看在眼裡，應該不會有問題，大家也會給她協助。
#DÜNYA— Parantez Haber - #QarabaghisAzerbaijan ???????????????? (@ParantezHbr) October 7, 2020
Rusya'da yeni yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması gerektiği için göstermelik aday gösterilen temizlik görevlisi Marina Udgodskaya seçimden zaferle ayrıldı ve hali hazırda belediye başkanı da olan Putin'in partisinin adayını ezici üstünlükle yendi. pic.twitter.com/BcchjeORaN