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杭特「來自地獄的筆電」14歲少女身分曝！　脫上衣與姪女躺床親密

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▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲拜登與兒子杭特對待女性的行為成為對手陣營攻擊的主要目標之一。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選剩下不到10天，民主黨參選人拜登的家族醜聞「電郵門」不斷爆出新進度；美媒爆料其子杭特（Hunter Biden）「來自地獄的筆電」中，存有數名女性照片，其中一張照片杭特與一名少女躺在床上，疑做出不雅舉動，而該名少女正是杭特已故兄長博（Beau Biden）的女兒娜塔莉（Natalie Biden）。

美國右翼媒體《一個美國新聞網》（OANN）首席白宮記者里昂（Chanel Rion）指稱，杭特「來自地獄的筆電」（Laptop from hell）中，多張照片出現不同年輕女性，但目前並無法確認她們的身分，僅有拜登的孫女娜塔莉被認出。里昂指出娜塔莉拍攝照片時應該只有14歲，而照片中娜塔莉與杭特的舉動令人不舒服，里昂等人看完照片後甚至打給德拉瓦州（Delaware）警方，詢問是否有報案紀錄等。

里昂指稱這些照片「讓人非常不舒服」，部分是杭特與娜塔莉共躺在一張床上，還有杭特打著赤膊，以及兩人多次的Facetime通聯紀錄。里昂表示其中一封杭特寄給拜登的電郵中提到，杭特的心理治療師擔心他的存在對娜塔莉的影響，甚至是性的層面，但拜登的回答似乎並不擔心孫女的身心安危。

對於杭特被指控在東歐進行性交易、人口販運等傳聞，里昂則說她日前訪問拜登的前助理瑞德（Tara Reade），關於瑞德於今年4月指控喬在1993年對其進行性侵犯，而「當你聽到她在說喬拜登的辦公室文化時，尤其是在對待女性方面，你對拜登家族和他們如何對待女性是會有很多疑問的。」

博拜登曾任德拉瓦州總檢察長，2015年中因罹患腦癌去世，享年46歲，此前他是父親拜登在競選場合中不可缺少的角色。杭特於2017年離婚，隨後展開與兄長遺孀海莉（Hallie Biden）的戀情，兩人交往到拜登宣布競選美國總統才分手，前後約2年時間，而兩人的爭議戀情多次對手陣營提起，明指暗指其為畸形的戀愛。

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